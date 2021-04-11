إطلالات اليوم: سيرين عبد النور ناعمة.. وريا أبي راشد ساحرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

_ ريا أبي راشد:

طلت الفنانة ريا أبي راشد بجامبسوت باللون الأسود، مزود بأكمام، واعتمدت مكياجا ناعما، وارتدت اكسسوارات مكونة من خاتم وأقراط طويلة، وتركت شعرها منسدلا.

_ ميرهان حسين:

ارتدت الفنانة ميرهان حسين توب باللون الأخضر الفاتح مع بنطلون باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض، واختارت تصفيفة الشعر الضفيرة.

_سيرين عبد النور:

ظهرت الفنانة سيرين عبد النور بتيشرت باللون الرصاصي مع جاكيت باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها آيس كاب باللون الأسود.

_آيتن عامر:

تألقت الفنانة آيتن عامر بجاكيت باللون الكافيه، مزود بأكمام طويلة، ونسقت أسفله تيشرت وبنطلون باللون الأسود، واعتمدت مكياجا هادئا، ونسقت مع إطلالتها كلاتش وحذاء باللون الأسود، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

_ أسماء جلال:

كما ارتدت الفنانة أسماء جلال فستان طويل باللون الأسود، كت وبدون أكمام، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.