ساعة Secret Serpenti من بولغاري Bvlgari بلمسات جديدة للمرأة العصرية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 11 أبريل 2021 07:47 مساءً - كانت بولغاري Bvlgari من أوائل صانعي المجوهرات في القرن العشرين الذين حوّلوا رمز الثعبان الأزلي، وهو رمز الحكمة و الولادة المتجددة والحيوية، إلى ساعة يد فاخرة.

ولأن هذه الدار العريقة تقف دائمًا وأبدًا في طليعة موجات التغيير والإبداع، تحتفي بولغاري Bvlgari اليوم بأيقونتها الأسطورية المنقطعة النظير: الأفعى سيربنتي Serpenti. وتمامًا كما تغيّر الأفعى نفسها باستمرار حين تنزع عنها جلدها، فها هو صانع المجوهرات الفاخرة الروماني يطوّر رمزه الأول، من خلال ابتداع لمسة جديدة معاصرة وحضرية.

ولأنها تعتبر رمزًا للقوة والإغراء و الغواية والتحوّل المستمر، فقد تحولت الأفعى إلى شعار جريء لدار بولغاري Bvlgari؛ حيث ظهر لأول مرة في أواخر أربعينيات القرن الماضي مع إصدار مذهل لساعة "سيكرت سيربنتي" Secret Serpenti المرصعة بالأحجار الكريمة. وقد تزايد حضور الشعار في ستينيات القرن نفسه ضمن مجموعات المجوهرات ورسخ مكانته كرمز مميّز للدار.

واليوم، تعيد دار بولغاري Bvlgari الراقية إعادة إصدار ساعة "سيكرت سيربنتي" Secret Serpenti عاملةً على تطوير تصميمها من خلال ترصيعات فاخرة من الأحجار الكريمة الملونة كحديقة أزهار مفعمة بالمرح.

وتكشف ساعة "سيكرت سيربنتي" Secret Serpenti، مع التلاعب بأسرار الثعبان المقدس، عن سر متعة الوقت الكامن تحت رأس الثعبان النفيس. كما تلتف هذه الساعة الأنيقة والساحرة حول المعصم لتتألق بجمال الحراشف الفاخر وانسيابية الثعبان المتميزة.

ابتداءً بالإصدارات ذات السمات "الحيوانية" في سبعينيات القرن العشرين، وحتى إطلاق النماذج ذات التصاميم الهندسية المنمقة في العقود القليلة الماضية، ما برحت الأفعى تجسد بعمق روح بولغاري Bvlgari الجريئة حد الشراسة.