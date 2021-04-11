صابرين «عروسة» في أحدث ظهور بـ«كله بالحب» صور

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

مرتدية فستان زفاف من اللون الأبيض، وعلى شعرها طرحة، وطوق من الورود البيضاء، ظهرت الفنانة صابرين، فى مجموعة من الصور لأحدث أدوارها كاشفة عن مسلسلها الجديد.

في تعليقها على الصور، علقت صابرين: «انتظروني في مسلسل كله بالحب، رمضان 2021»، وعن تفاصيل اللوك: ظهرت الفنانة بشعر أشقر، من تصفيف محمد حافظ، وفستان أبيض من تصميم هاني البحيري، أما مكياج العروسة فكان بأنامل إيهاب محروس.

ليتفاعل عدد كبير من معجبى وجمهور صابرين معها عبر علامات «الإعجاب والتعليقات»، التي كان من بينها: «قمر وعسل وسكر»، وأيوة يا فنانة كملي عظمة»، و«طيب يا ترى هتتجوزي مين»، و«جميلة في كل حالاتك يا صابرين».

يشار إلى أن الفنانة صابرين اعتادت اثارت الجدل بظهورها بـ«لوك مختلف»، على فترات وتارة بالحجاب، وتارة بباروكة مع الحجاب، وفي النهاية قررت خلع الحجاب نهائيا، وبعده قررت أن يكون شعرها أشقر ما عرضها لانتقادات.

مسلسل كله بالحب

وأحدث أعمال صابرين مسلسل «كله بالحب» من بطولتها بالمشاركة مع زينة وأحمد السعدني وهالة فاخر ومصطفي درويش ومحسن منصور وريم البارودي وسامر المصري، ومن تأليف ورشة أحمد الشخيبي، وإخراج عصام عبد الحميد.