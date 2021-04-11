لياقة وعضلات.. مريهان حسين داخل «الجيم»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصدرت الفنانة مريهان حسين تريند موقع البحث الشهير «جوجل»، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك عقب نشرها عدد من الصور خلال تأديتها للتمارين الرياضية داخل إحدى صالات «الجيم».

إطلالة رياضية وغلق للتعليقات

وخلال الصور، أطلت «مريهان» مرتدية ملابس رياضية، تمثلت في «تي شيرت» باللون الفسفوري و«بنطلون» أسود، وحرصت على إغلاق التعليقات.

مريهان حسين تستعرض لياقتها في «الجيم»

وعادة ما تحرص الفنانة على استعراض لياقتها داخل «الجيم»، وتشارك متابعيها عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري» على حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام»، لحظات ممارستها للتمرينات الرياضية، وهي مرتدية الملابس الرياضية.

مريهان حسين تستعرض لياقتها داخل «الجيم» برفع الأوزان

وخلال الشهر الماضي، شاركت الفنانة مريهان حسين، متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام»، عددًا من الفيديوهات أثناء ممارستها للرياضة ورفع الأوزان، داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية، وخلال الصور، أطلت الفنانة مرتدية ملابس رياضية سوداء، و«كوتشي» أسود، وقامت بربط شعرها برابطة سوداء اللون أيضا.

فيما ظهرت في وقت لاحق، وهي تحمل الأثقال وتؤدي التمرينات الصعبة، التي تساعدها على رشاقة جسمها، كما نشرت صورة لها وهي برفقة مدرب «الجيم» الخاص بها.

مريهان حسين تتألق في فستان ذهبي

ومنذ أسابيع، خضعت «مريهان» لجلسة تصوير، تألقت خلالها بإطلالة مميزة، حيث نشرت صورها عبر حسابها بموقع «إنستجرام».

وخلال جلسة التصوير، ظهرت الفنانة، مرتدية فستان نحاسي بحمالات رفيعة دون أكمام مصمم من الحرير، وبه رابطة من منطقة الوسط، وفتحة كبيرة من منطقة الصدر، كما اعتمدت تسرحية الشعر الانسيابي المنسدل على ظهرها، مع وضع مكياج لافت.

تواجد مريهان حسين على الإنستجرام

يعد تواجد مريهان حسين، مستمرا عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، حيث تحرص على مشاركة متابعيها صورها ومقاطع فيديو لها من حياتها الشخصية، خلال تواجدها في المناسبات المختلفة.