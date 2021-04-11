بالأحمر والأسود.. صبا مبارك بصحبة كندة علوش في جلسة تصوير جديدة: قمرين

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة صبا مبارك متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، صور جديدة جمعتها بالفنانة السورية كندة علوش، خلال خضوعهما لجلسة تصوير جديدة، قبيل استضافتهما في برنامج «بصراحة» على فضائية «mbc».

وخلال الصور، ظهرت «صبا» مرتدية فستان قصير «أوف شولدر» أحمر اللون، واعتمدت تسريحة الشعر الانسيابي، فيما أطلت الفنانة السورية بفستان أسود قصير فوق الركبة، ذو بطانة طويلة شفافة، ويتوسطه حزام جلدي من منطقة البطن.

تفاعل المتابعون مع الصور

وسرعان ما نالت الصور استحسان وتفاعل الآلاف من المتابعين، فجاء من بين التعليقات «قمرين»، «أنتم الاتنين سكر»، «الحلوين».

دينا الشربيني في جلسة تصوير جديدة مع صبا مبارك

وخلال الشهر الماضي، نشرت الفنانة دينا الشربيني، عبر حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام»، عددا من الصور التي جمعتها بصبا مبارك.

رسالة حب من دينا الشربيني لصبا مبارك

وكانت قد وجهت «دينا» خلال الصور، رسالة حب للفنانة الأردنية، دونت عليها بالإنجليزية عبارة قالت خلالها: «في أصحاب وفي عيلة، بس في أصحاب بيبقوا هما عيلتك».

مي العيدان تتنمر على صبا مبارك

وخلال أكتوبر من العام الماضي، هاجمت الإعلامية الكويتية مي العيدان الفنانة صبا مبارك، حيث تنمرت عليها، ونشرت للأخيرة مقطع مصور للفنانة الأردنية، ظهرت خلاله بشعر غير مهندم، ودون مكياج، حيث بدت الفنانة بإطلالة طبيعية وغير متكلفة.

ودونت «العيدان» على الفيديو قائلة: «صبا مبارك في أحدث ظهور لها، متأكدين إن هذي صبا مبارك مو محمد رمضان مطول شعره».

انتقادات واسعة لـ مي العيدان

وسرعان ما تعرضت الإعلامية الكويتية لحملة واسعة من الانتقادات، من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فجاء من بين التعليقات، «كفاية تنمر على الفنانين»، «قاعدة تتنمري وإنتي حاطة طن مكياج»، و«على الأقل هي متصالحة مع نفسها».