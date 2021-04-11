تاجروا بموتها.. عائلة اليوتيوبر «أم زياد» تربح من وفاتها أكثر من ربع مليون جنيه

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لم تمر أيام قليلة، على وفاة اليوتيوبر الشهيرة «أم زياد» التي رحلت عن عالمنا في الجمعة الماضية، إثر اختناقها بغاز السخان، ومعاناتها من نقص الأكسجين، إلا وقررت عائلتها، من زوجها لأشقائها استغلال الأمر، من خلال تصوير مقاطع فيديو مؤثرة عقب وفاتها.

وجاءت المقاطع، بعناوين مؤثرة، حملت الأسامي الآتية: «أول ظهور بعد وفاة أم زياد»، و«لحظة تلقى خبر وفاة أم زياد»، والتي بثت عبر قناتي «يوميات أم زياد»، و«يوميات حمدي ووفاء» وهو شقيق الفقيدة.

وأظهرت المقاطع أطفالها، وأشقائها، وحتى زوجها ووالدها، وهم يتحدثون عنها، وعن لحظة رحيلها، وخططهم المستقبلية بعد وفاتها.

عائلة اليوتيوبر أم زياد تربح أكثر من ربع مليون جنيه بسبب وفاتها

وبحسب موقع «سوشيال بليد»، فإن المقطع «لحظة تلقى خبر وفاة أم زياد»، الذي بث على قناة «يوميات حمدي ووفاء»، حقق بين 360 دولار إلى 5700 دولار، بما يعادل نحو من 4600 جنيه، وحتى 74 ألف جنيه تقريبا.

بينما مقطع «أول ظهور بعد وفاة أم زياد»، عبر قناتي «يوميات أم زياد» حقق بين 831 دولار، وحتى 13300، ما يعادل بين 13 ألف جنيه، وحتى 210 ألف جنيه تقريبا.

وتخطت إيرادت مجموع الأرباح للمقطعين الربع مليون جنيه.

رحيل اليوتيوبر أم زياد

وكانت حالة من الحزن والصدمة خيمت على صفحات ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، لوفاة اليوتيوبر أم زياد، صاحبة قناة «يوميات أم زياد»، جراء إصابتها بالاختناق.

وتنوعت الراحلة «أم زياد» فيما قدمته من مقاطع فيديو عبر قناتها على «يوتيوب» ما بين تقديم الأكلات البسيطة من داخل مطبخها، وأيضًا مقاطع مقالب بين أسرتها.

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