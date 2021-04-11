منها ترطيب الجسم.. طرق تساعد على التخلص من الجفاف في رمضان

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعتبر الإصابة بالجفاف من المشكلات التى تواجه الأشخاص في رمضان، بسبب حلول فصل الصيف الذي يشتد فيه الحر، مما يعرض الصائم للتعب والإعياء، وللتغلب على ذلك توجد بعض النصائح لمواجهة الجفاف منها كما ذكرها موقع «web md».

طرق تساعد على التخلص من الجفاف في رمضان

تجنب المشروبات التي تحتوى على الكافيين

تحتوى القهوة والشاي على مادة الكافيين، التي تمتلك خصائص مدرة للبول، الأمر الذي يسبب في إخراج الملح والمياه من الجسم، وبالتالي الإصابة بالجفاف.

كما يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الكافيين إلى زيادة العطش، لذا من الأفضل استبدال هذه المشروبات بالعصائر الطبيعية.

اختيار الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء

مثل الخيار والفلفل والطماطم والبطيخ والفراولة والتفاح والسبانخ حيث تساعد هذه الأطعمة على بقاء الجسم رطبًا لأنها تحتوي على الكثير من الماء.

ترطيب الجسم بالماء

يعد الماء من أفضل الطرق لترطيب الجسم، فهو ضروري لقيام الجسم بوظائفه كافة، بما في ذلك المساعدة على إذابة المعادن، والمواد الغذائية الأخرى.

يفضل شرب الماء الفاتر بدلا من الماء البارد فهو يساعد على الهضم.

الابتعاد عن الشمس

تساعد الحرارة على الشعور بالعطش لذلك يفضل عند الخروج للشمس ارتداء قبعة اختيار الملابس الفاتحة.

شرب العصائر الطبيعية

الحصول على العصائر الطبيعية المعدة من الفواكه، وليست الزجاجات محلية الصنع، يفضل الاحتفاظ بها في زجاجة محكمة الإغلاق، وتناولها بين الحين والآخر من أجل تعويض العناصر الغذائية التي يفقدها جسمك أثناء الصيام.

الابتعاد عن الإكثار من الملح

يعد الملح من العناصر الضارة للجسم حيث تؤدي الوجبات الغنية بالملح إلى زيادة الشعور بالعطش.

الإفطار على التمر

يساعد التمر في ترطيب الجسم، لأنه يعد من الأطعمة الغنية بالجلوكوز بشكل طبيعي، مما يشجع الخلايا على تخزين السوائل والوقود من أجل تعزيز طاقتك خلال فترة الصيام.

ممارسة الرياضة

عند القيام بالأنشطة البدنية في رمضان يتخلص الجسم من السموم والعناصر الضارة، والتي يمكن أن تكون سببا في حدوث الجفاف.