منها شاي الزنجبيل.. مشروبات عشبية تساعد على مقاومة الأمراض

القاهرة - سمر حسين - صحة

«يحتوى الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة، بينما يعزز شاي الجينسنج الطاقة ويحسن وظائف المخ»، لذلك تساعد المشروبات العشبية في علاج العديد من الأمراض ومكافحة العدوى، ومن بين تلك الأعشاب وفقا لما ذكر موقع times of india.

أعشاب تساعد على مقاومة الأمراض

الشاي الأخضر

يحتوى الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة، التي تقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، مثل سرطان «البروستات والثدي»، كما أنه يساعد على تدعيم جهاز المناعة.

شاي النعناع

يحتوي شاي النعناع على زيوت النعناع الأساسية، مثل المنثول، التي يمكن أن تنعش التنفس، وتحسن تدفق الهواء في الأنف إذا كان الشخص مصابًا بنزلة برد، كما يساعد شاي النعناع على تحسين الهضم، ويساعد أيضا في تقليل الغازات والانتفاخ، وعلى عكس الشاي الأخضر، يعتبر شاي النعناع خاليًا من الكافيين وبالتالي فهو مناسب للنوم.

شاي الزنجبيل

يحتوى شاي الزنجبيل على مضادات الأكسدة، التي تمنع أنواع معينة من السرطان، ويساعد على تخفيف الصداع، كما أنه يساعد على خفض ضغط الدم وتنظيم الشهية.

شاي الكافور

غني بمضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الإجهاد التأكسدي، وكذلك يؤمن الوقاية من بعض أنواع السرطان وأمراض القلب، وقد يساعد على تقليل المخاط وتنقية الرئة عند الإصابة بنزلات البرد.

شاي الجينسنج

يعزز الطاقة ويحسن وظائف المخ ويقضي على التوتر، كما يتم استخدام الشاي لخفض نسبة السكر في الدم وتوازن الكوليسترول وتنشيط الدورة الدموية.

شاي الميرمية

يستخدم شاي الميرمية كمصدر للبوليفينول مثل الأسبالاثين، ويحمي من الجذور الحرة التي تسبب مرض السكري وأمراض القلب والسرطان، وقد يستفيد الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثانى من شاي الميرمية لأن بعض الدراسات أشارت إلى أنه يوازن مستويات السكر في الدم ويقلل من مقاومة الأنسولين.

شاي الكركديه

يعالج شاي الكركديه ارتفاع الكوليسترول وضغط الدم وارتفاع نسبة السكر، وقد يدعم أيضًا فقدان الوزن ويحافظ على صحة الجهاز المناعي لأنه يحتوي على نسبة عالية من فيتامين «سي».

شاي البابونج

يُعرف شاي البابونج بقدرته على تقليل القلق وتحسين النوم، وإذا كان الشخص يعانى من مرض السكري، فقد يساعد شاي البابونج في التحكم بمستويات السكر في الدم والمساعدة في تحسين الهضم.