وصلة شِعر في زفاف هاني عادل ودياموند أبو عبود: هسيبك تطيري (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فاجأ المطرب والممثل هاني عادل، أمس السبت، جمهوره، بإقامة حفل زفافه على الممثلة اللبنانية دياموند أبو عبود، واقتصر حفل الزفاف على عدد محدّد من الأصدقاء والأقارب في مدينة دهب بجنوب سيناء.

ورغم عدم إعلان أحد الزوجين عن علاقة تربطهما خلال الفترة الماضية، إلا أن فيديوات من حفل الزفاف انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما أدخل جمهور الزوجين في مفاجأة حيث ظهر فيها عادل وهو يوجه رسالة مؤثّرة لشريكته.

وخلال حفل الزفاف وجه هاني عادل كلمات غزل إلى قرينته اللبنانية قائلاً: «سأحاول أن أكون إنساناً أفضل حتى تبقى معه دياموند، بحبك يا دياموند القلب وأتمنى من ربنا أن أسعدك، وأعدك أن أحاول على قد ما أقدر طول ما أنت طايرة لفوق مشدكيش معايا على الأرض، وأن أحاول أخف وأطير معاك فوق».

وتعتبر دياموند أبو عبود، من أبرز الممثلات اللبنانيات حيث نالت العديد من الجوائز في مجال التمثيل في العديد من مهرجانات الفن ومنها أفضل ممثلة في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 39، وذلك عن دورها في فيلم «سوريا» مع المخرج البلجيكي فيليب غان لو.

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وبجانب عملها الفني فهي حاصلة على دبلوم الدراسات العليا في التمثيل والإخراج ولها العديد من الأفلام السينمائية الناجحة، وتعمل أكاديمية في إحدى الجامعات بلبنان ولديها هوايات عديدة من بينها القراءة والرسم والسفر وكان اللقاء الأول بين هاني عادل والفنانة اللبنانية من خلال مسلسل «السهام المارقة» إنتاج عام 2018.

يذكر أن المسلسل الذي جمعهما كان يتناول الحياة بعد سيطرة تنظيم داعش الإرهابي عليها، وقبل ذلك نجحت دياموند في إثبات نفسها على الساحة السينمائية اللبنانية والعربية.