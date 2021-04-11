بعد جمع تبرعات لإنقاذها.. وفاة الممثلة البريطانية نيكي جراهام بعمر 38 عاما (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أعلنت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أمس، وفاة الممثلة وعارضة الأزياء الإنجليزية، نيكي جراهام، نجمة «Big Brother»، عن عمر يناهز 38 عاما، وذلك بعد صراع طويل مع مرض فقدان الشهية الذي تسبب في وفاتها.

ودخلت النجمة التلفزيونية البريطانية في حالة إعياء خلال الفترة الماضية، وشهدت الحالة الصحية الخاصة بها تفاقمًا دخلت على إثرها أحد المستشفيات الخاصة في العاصمة البريطانية في لندن الشهر الماضي، عقب تفاقم اضطراب الأكل لديها.

وعانت «جراهام»، خلال الفترة الأخيرة من حياتها، من سوء الحالة الصحية والمادية أيضًا، مما جعل أصدقائها يجمعون لها التبرعات حيث جمعوا أكثر من 65500 جنيه إسترليني عبر منصة «GoFundMe»، للبدء في دفع تكاليف علاجها بعد أن ازدادت حالتها الصحية سوءا الشهر الماضي.

ومن جانبهم أعلن أصدقاؤها وفاتها في بيان نشر أمس السبت، على موقع المنصة وجاء في نصه: «ببالغ الحزن، يجب أن نعلمك بوفاة صديقتنا العزيزة نيكي في الساعات الأولى من يوم الجمعة 9 أبريل».

وأضاف أصدقاء النجمة البريطانية: «يحطم قلوبنا أن نجد شخصًا غاليًا علينا قد سُلب منا في مثل هذه السن المبكرة لم تؤثر نيكي على حياة الملايين من الناس فحسب، بل أثرت أيضًا على أصدقائها وعائلتها الذين سيفتقدونها كثيرًا».

وجاء في ختام البيان الذي شهدته المنصة نفسها التي جُمع من خلالها تبرعات للمثلة الأمريكية: «نود طلب الخصوصية في هذا الوقت الصعب، على أصدقاء نيكي وعائلتها، كما سنعلمكم بالتفاصيل الكاملة عندما نعرفها».

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وغيب الموت النجمة البريطانية الشهيرة عن عمر يناهز 38 عامًا، وكان آخر لقاء تلفزيوني لها منتصف شهر مارس الماضي، حيث ظهرت بملامح متغيرة من أثر المرض.