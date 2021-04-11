منى فاروق تعلن تعرضها للتحرش في دهب: كنت لابسة كاش مايوه (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت الفنانة منى فاروق، تعرضها، للتنمر والتحرش الإلكتروني، خلال تواجدها في مدينة دهب.

وشاركت الفنانة بمقطع فيديو عبر حسابها الشخصي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلة: «أنا من شهر فبراير 2020، مطلعتش لايف، من وقت اللايف الأخير اللي كان من خلاله دعم كبير، لكن النهاردة في إبريل 2021، بطلع لايف، أقولكم إني اتعرضت للتنمر والتحرش الإلكتروني».

وأضافت منى فاروق: «واحد صورني فيديو وأنا في دهب واقفة قدام مطعم واحدة صاحبتي، كنت لابسة مايوه وكاش مايوه، وارد إن جسمي يبان، وأنا جنب البحر، وصورني، وأنا بقيت خايفة وأي حد ماسك تليفون بيخوفني، وهو صورني وهو قاعد بيأكل، فقولتله أنت بتصورني ولقيته عمال يمسح، وعماله أقوله أنت ليه مصورني ده كله».

وتابعت الفنانة الشابة: «أنا من حقي أعيش في سلام ومن حقي أعيش حياتي ومش مستنية من بني آدم حاجة، أنا عاوزة أعيش في سلام وهدوء، ومش هبرر حاجة».

واختتمت: «أنا مش داخلة فيلم آل هارون ولو عايزين تسألوا ليه اسألوا المنتج، أو المخرج، وأنا هبقى أشهر واحدة في الوطن العربي».