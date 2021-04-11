الوزن الزائد يظهر على الفنانات.. وإحداهن لمتابعيها: «هاخس حاضر»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ظهرت على بعض النجمات خلال الأيام الأخيرة، زيادة الوزن، وصارحن جمهورهن بذلك أنهن ازددن بعض الكيلوجرامات بسبب تقلص نشاطهن في الفترة الأخيرة، خاصة مع الالتزام بإجراءات العزل الصحي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

هيفاء وهبي

https://www.instagram.com/p/CNaRIPMFn5v/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CNaRIPMFn5v/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

ظهرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي مع أحد الأشخاص من خلال صورة نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام»، وأكدت أنه طبيب التغذية الخاص بها، والذي استعانت به لإنقاص وزنها الذي ازداد خلال فترة الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا.

وعلقت المطربة اللبنانية على الصورة التي نشرتها وأظهرت زيادة وزنها بعض الكيلوجرامات قائلة: «زيارتي الأولى لعيادة الدكتور محمد شحاتة!! عنده تقنية مريحة وسهلة للتخلص من الوزن الزائد وأنا بصراحة نصحانة، وبدي اتخلص من الكام كيلو اللي تخنتهم بوقت الحجر».

يسرا اللوزي

https://www.instagram.com/p/CLXfw3Ts2Xq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CLXfw3Ts2Xq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

كانت الفنانة يسرا اللوزي قد ظهرت بوزن زائد في آخر ظهور لها بمهرجان الجونة السينمائي، وذلك بسبب حملها قبل وضعها ابنتها الثانية نادية، ورغم ولادتها فقد ظهرت يسرا اللوزي أيضًا بوزن زائد من خلال منشور جديد لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

https://www.instagram.com/p/CMeu1LQBrYV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CMeu1LQBrYV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

أنغام

كما طلت الفنانة أنغام خلال الفترة الماضية على جمهورها بالأحمر وعليها علامات زيادة الوزن، ولاحظ جمهورها زيادة وزنها خلال حفلها الأخير بقاعة المنارة في نهاية مارس الماضي، وهو الحفل الأول لها هذا العام بعد غياب عن مزاولة نشاطها الفني بسبب إجراءات حظر فيروس كورونا.

https://www.instagram.com/p/CNVv7vUjdVB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CNVv7vUjdVB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

مي كساب

كما نشرت الفنانة المصرية مي كساب صورة لها بصحبة زوجها أوكا، حيث لوحظ عليها زيادة الوزن الكبيرة، وتعرضت بسبب هذه الصورة للكثير من التنمر والسخرية حتى إن البعض طلبوا منها البدء في اتباع نظام غذائي للتخلص من زيادة الوزن تلك وهو ما استجابت له المطربة قائلة: «ملحوظة / مش حامل وحاضر هاخس شكرا بحبكم».