ناعمة وأنيقة.. أبرز إطلالات ديامان بو عبود زوجة هاني عادل



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

احتفل الفنان هاني عادل بزفافه على اللممثلة اللبنانية ديامان بو عبود في أحد الفنادق في دهب.

وارتدت العروس فستانا أبيض اللون بسيطا، بقصة الكب، غير متكلفة بوضع الكثير من المكياج مكتفية باكسسوار للشعر دون الطرحة.

تلك الإطلالة التي ظهرت بها ديامان بو عبود في زفافها، لم تختلف كثيرًا عن عادتها، فدائمًا ما تظهر بإطلالات غير متكلفة وبسيطة سواء في جلسات التصوير العادية أو المناسبات والمهرجانات الفنية الدولية.

عادة ما تفضل ارتداء الفساتين الرقيقة البسيطة، وتفضل قصة الكب، ومن الناحية الجمالية فدائمًا ما تعتمد على لون بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات بسيطة من المكياج، وساعدها على ذلك ملامحها الأوروبية.

أما عن شعرها فعادة ما تفضل قصة الشعر المرفوع والكعكه، أو المنسدل.

وديامان بو عبود هي ممثلة لبنانية، كانت بدايتها الفنية في عام 2008، وحصدت العديد من الجوائز في مصر، فنالت جائزة أفضل ممثلة في مهرجان القاهرة السينمائي عام 2017، فكانت أول لبنانية تنال تلك الجائزة، وشاركت أيضًا بالعديد من المهرجانات.

وهي دائمًا ما تحرص على مشاركة جمهورها الكثير من الصور لإطلالتها على صفحتها الشخصية على تطبيق "إنستجرام"، حيث تظهر بإطلالات متنوعة تخطف الأنظار دائماً، قام "الخليج 365" برصد أبرز تلك الصور والإطلالات.