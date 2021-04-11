هاني عادل.. حافي القدمين في زفافه وأنيق في إطلالته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

احتفل الفنان هاني عادل بزفافه على اللممثلة اللبنانية ديامان بو عبود في أحد الفنادق في دهب.

ارتدى هاني عادل خلال زفافه بدلة غير رسمية باللون الأبيض، ملتفا حول رقبته عقد من الورود، بينما كان يضع على كتفه شال باللون الكشمير، مفضلًا أن يكون حافي القدمين، حيث أقيمت مراسم الزفاف في أجواء رومانسية على أحد الشواطىء.

يتميز هاني عادل بجاذبية كبيرة وقوام رياضي ممشوق، إضافة إلى اللحية والشعر الأبيض اللذان يتميز بهما، فضلًا عن ذلك فهو دائمًا ما يخطف الأنظار بمجموعة من الإطلالات الشبابية المختلفة مثل الملابس الكاجوال التي تتمثل في البنطلونات الجينز والقمصان العصرية .

وقليلًا ما يعتمد هاني عادل على البدل الكلاسيك، فحينما يرتديها عادة ما يكون في المهرجانات الرسمية، كما يحرص على تنسيق الأحذية معها بأحدث صيحات الموضة، فيظهر بمظهر أنيق وجذاب.

يقوم هاني عادل بتنسيق الإكسسوارات الرجالي ضمن إطلالته مثل ساعات اليد والإكسسوارات الجلدية والسلاسل والخواتم الفضية، بالإضافة إلي تسريحات الشعر المتناسقة معه .

إليكم فيما يلي أبرز إطلالات هاني عادل التي ظهر بها في المناسبات المختلفة وجلسات التصوير الخاصة.