إطلالات اليوم: ريا أبي راشد ساحرة.. وهبة مجدي ‎بـ‎ عباءة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

_ هاجر أحمد :

ارتدت الفنانة هاجر أحمد فستاناً باللون الأصفر، واعتمدت مكياجا قويا، وارتدت إكسسوارات مكونة من كوليه وحلق وخاتم، وتركت شعرها منسدلا.

_ روجينا:

طلت الفنانة روجينا بفستان باللون الأبيض، مزود بأكمام، واعتمدت مكياجا ترابيا، إذ وضعت أحمر شفاه بدرجة النيود، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.

_ هبة مجدي:

ظهرت الفنانة هبة مجدي بعباءة باللوني الأسود والبينك، مزودة بأكمام، واعتمدت مكياجا قويا، وارتدت مجوهرات مكونة من كوليه وأقراط طويلة ومجموعة أساور، واختارت تصفيفة الشعر الضفيرة.

_ريا أبي راشد:

تألقت الفنانة ريا أبي راشد بفستان باللون الأسود، كت بدون أكمام، وتميز الفستان بأنه قصير من الأمام وطويل من الخلف، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها جاكيت جينيز قصير و حذاء باللون الأسود، وتركت سعرها منسدلا.

_ مي سليم:

تألقت الفنانة مي سليم بفستان باللون النبيتي، كت وبدون أكمام، واعتمدت مكياجا قويا، وارتدت مجوهرات ماشي مكونة من أقراط ومجموعة أساور وخاتم، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

_ نيرمين الفقي:

كما ارتدت الفنانة نيرمين الفقي فستانا قصيرا باللون الذهبي، كت وبدون أكمام، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

_ تارا عماد:

طلت الفنانة تارا عماد بفستان طويل متعدد الألوان، مزود بأكمام طويلة، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.