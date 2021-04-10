كورونا اليوم: حلقة مفقودة تكشف سر تعافي بعض المرضى.. وهذا ما يجب تناوله قبل وبعد أخذ اللقاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد- 19 بحياتنا.

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هذا ما يجب تناوله قبل وبعد أخذ اللقاح

يلعب نظامك الغذائي دورًا مهمًا في عملية التطعيم، بينما يقترح البعض أنك تتناول الأطعمة الصحية والمغذيات الضرورية، يشدد البعض الآخر على الحفاظ على رطوبة الجسم أثناء الحصول على اللقاح.

إليك ما يجب عليك وما لا يجب أن تأكله أو تشربه قبل أو بعد الحصول على لقاح كوفيد وفقا لموقع timesofindia، عليك شرب الكثير من الماء وتناول الفواكه المرطبة، وتناول الحبوب الكاملة بدلًا من الأطعمة المصنعة، وتناول الأطعمة الغنية بالألياف بدلًا من الدهون المشبعة والأطعمة السكرية، وتحديد نظام غذائي متوازن قبل التطعيم.

كيفية تحديد الفرق بين الحساسية والآثار الجانبية للقاح وأعراض كوفيد

يمكن أن تظهر كل من عدوى الحساسية ونوبة كوفيد أعراضًا تؤثر بشكل أساسي على الجهاز التنفسي العلوي مثل السعال وفقدان الرائحة والبرد وسيلان العين والطفح الجلدي والصداع، يمكن أن يحدث أيضًا ضيق في التنفس واحتقان وصعوبات في التنفس في بعض الأحيان ولكنها تعتبر نادرة، يكمن مفتاح تمييز الأعراض في الحكة والحمى، وفقًا للخبراء، يمكن أن تكون حكة الجلد أو الأنف أو العينين أو الحلق من علامات الالتهاب وأكثر شيوعًا مع الحساسية، في الوقت الحالي، لا تعتبر الحكة علامة على كوفيد-19.

الحمى مرة أخرى ليست علامة على الحساسية ولكنها موجودة بشكل كبير في حالات كوفيد، من المرجح أن يعاني الأشخاص الذين يسجلون درجات حرارة عالية متذبذبة، إلى جانب أعراض أخرى، من كوفيد أو أمراض أخرى ولكن من غير المحتمل أن يصابوا بالحساسية، يمكن أن تسبب الحساسية أيضًا الكثير من الأعراض التي لا تظهر عادةً أو مرتبطة بـ كوفيد من سيلان الأنف، والتقطير الأنفي إلى العيون الدامعة، من غير المعروف أن كوفيد يسبب أعراضًا مثل هذه، وفقا لموقع timesofindia.

أما اللقاح، على الأرجح، لن يؤدي إلى ظهور أعراض مثل السعال أو التهاب الحلق أو حاسة الشم المشوهة أو التذوق / التنفس أو ألم الصدر أو أعراض الجهاز الهضمي، تبدأ أعراض ما بعد التطعيم بعد 2-3 ساعات من أخذ الحقنة وتبقى حتى 3-4 أيام، عادة ما يتم التخلص منها بمفردها، بينما تظهر أعراض الحساسية في وقت نموذجي كل عام، في حين يمكن أن تبدأ عدوى كوفيد بطريقة مختلفة تمامًا وتستمر لمدة أسبوعين على الأقل.

حلقة مفقودة تكشف سر تعافي بعض المرضى

تحدد ورقة بحثية منشورة حديثًا في جامعة كاليفورنيا في ديفيس، ما يمكن أن يكون "الحلقة المفقودة" في سبب تعافي بعض مرضى كوفيد-19 وعدم شفاء البعض الآخر.

أعلن فريق من ثمانية باحثين من جامعة كاليفورنيا، أن العلامة الحيوية لبلازما الدم التي تم اكتشافها في مرضى كوفيد -19 في المستشفيات قد لا تتنبأ فقط بخطورة متلازمة الضائقة التنفسية لدى البالغين (ARDS) ، ولكن قد تؤدي المزيد من الأبحاث إلى تثبيط التقدم، وفقا لموقع medicalxpress، وجد باحثو جامعة كاليفورنيا، بشكل أساسي من مختبر الأستاذ المتميز في جامعة كاليفورنيا في ديفيس، بروس هاموك، أن أربعة مركبات في دم مرضى كوفيد-19 مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالمرض وشدته وإصابة البعض وشفاء الآخر.

باحثون يحددون الأدوية المحتملة للعلاج المبكر لـ كوفيد-19

تشير دراسة جديدة تستخدم علم الوراثة البشرية، إلى أنه يجب على الباحثين إعطاء الأولوية للتجارب السريرية للأدوية التي تستهدف بروتينين لمحاربة كوفيد-19 في مراحله المبكرة، وتم نشر النتائج على الإنترنت في مجلة Nature Medicine في مارس 2021.

بناءً على تحليلاتهم، يدعو الباحثون إلى إعطاء الأولوية للتجارب السريرية للأدوية التي تستهدف البروتينات IFNAR2 و ACE2، الهدف هو تحديد الأدوية الموجودة، سواء كانت معتمدة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أو قيد التطوير السريري للحالات الأخرى، والتي يمكن إعادة استخدامها للسيطرة المبكرة على المرض، حيث يقول الباحثون إن القيام بذلك سيساعد في منع المصابين بالفيروس من دخول المستشفى، وفقا لموقع medicalxpress.