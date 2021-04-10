"الحلقة المفقودة".. اكتشاف سبب تعافي بعض مرضى كورونا وعدم شفاء البعض الآخر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تحدد ورقة بحثية منشورة حديثًا في جامعة كاليفورنيا في ديفيس، ما يمكن أن يكون "الحلقة المفقودة" في سبب تعافي بعض مرضى كوفيد-19 وعدم شفاء البعض الآخر.

أعلن فريق من ثمانية باحثين من جامعة كاليفورنيا، أن العلامة الحيوية لبلازما الدم التي تم اكتشافها في مرضى كوفيد -19 في المستشفيات قد لا تتنبأ فقط بخطورة متلازمة الضائقة التنفسية لدى البالغين (ARDS) ، ولكن قد تؤدي المزيد من الأبحاث إلى تثبيط التقدم، وفقا لموقع medicalxpress.

وجد باحثو جامعة كاليفورنيا، بشكل أساسي من مختبر الأستاذ المتميز في جامعة كاليفورنيا في ديفيس، بروس هاموك، أن أربعة مركبات في دم مرضى كوفيد-19 مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالمرض.

Plasma Linoleate Diols ، هي مؤشرات حيوية محتملة لعدوى كورونا الشديدة.

متلازمة الضائقة التنفسية الحادة، التي تتميز بتراكم السوائل في الرئتين، هي السبب الرئيسي الثاني للوفاة في مرضى كوفيد -19، بجانب الالتهاب الرئوي الفيروسي، وفقًا للمركز الوطني الأمريكي لمعلومات التكنولوجيا الحيوية.

وقالت سيندي ماكرينولدز، مؤلفة الدراسة الرئيسية ومرشحة الدكتوراه في جامعة كاليفورنيا في ديفيس، من مختبر هاموك: "النتائج المختلفة لعدوى كورونا مرعبة من منظور صحة الإنسان ورائعة من منظور بحثي، توفر بياناتنا دليلًا مهمًا للمساعدة في تحديد مدى تأثير شدة نتائج كورونا، في البداية، ركزنا على الاستجابة المناعية وملف السيتوكين كمحركين مهمين في الخطورة ولكن مع الأخذ في الاعتبار ما نعرفه الآن من دراستنا وغيرها، قد يكون الوسطاء الدهنيون الحلقة المفقودة للإجابة على أسئلة مثل سبب عدم ظهور أعراض لدى بعض الأشخاص بينما يموت الآخرون، أو لماذا يتعافى بعض المرضى بسرعة بينما يعاني الآخرون من فيروس كورونا طويل المدى".

من جانبه قال هاموك، طبيب بقسم علم الحشرات وعلم الأورام ومركز UC Davis الشامل للسرطان ويدير المعهد الوطني للسرطان، إن المركبات المعروفة باسم leukotoxins و leukotoxin diols ، تنشأ من حمض اللينوليك، وهو أكثر الدهون الغذائية وفرة في الجسم، يتم تحويل leukotoxins (وتسمى أيضًا EpOMEs) إلى leukotoxin diols (وتسمى أيضًا DiHOMES) بواسطة هيدرولاز الإيبوكسيد القابل للذوبان الذي نعمل عليه.

ويضيف الباحث: "الفرضية المطروحة في هذه الدراسة هي أنه نظرًا لارتباط الليوكوتوكسين بمرض خطير وموت لدى البشر والكلاب، والأعراض هي أعراض متلازمة الضائقة التنفسية لدى البالغين، فإن هذه المركبات هي مؤشرات حيوية لتورط الرئة في مضاعفات كوفيد، ونعتقد أيضًا أن تحويل leukotoxin إلى leukotoxin diol ، السام هو الذي يسبب الوذمة الرئوية وحول الأوعية الدموية وهذا يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات في الجهاز التنفسي، لذا فإن leukotoxins و leukotoxin diols" هي مؤشرات على مشاكل في الجهاز التنفسي لدى مرضى كورونا كمؤشرات حيوية للبلازما، كما أنها تقدم مسارًا لتقليل شدة المرض إذا تمكنا من تثبيط هيدرولاز الإيبوكسيد القابل للذوبان، وهو مفتاح إنزيم منظم يشارك في عملية التمثيل الغذائي للأحماض الدهنية المناعية ".

يقول البروفيسور جون إيميج، المدير والباحث البارز في مركز اكتشاف الأدوية في كلية الطب في ويسكونسن: "لقد أظهر وباء كوفيد أن فيروسات كورونا يمكن أن يكون لها عواقب مميتة، ضائقة الرئة هي سبب رئيسي وراء الوفاة في المرضى المصابين بالفيروس التاجي (SARS-CoV-2). حددت نتائج ماكرينولدز وزملاؤها الدهون التي تسمى leukotoxin diols في دم مرضى كورونا والتي يمكن أن تكون بمثابة علامة بيولوجية لضيق الرئة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون ثنائيات الليوكوتوكسين مسؤولة عن ضائقة الرئة لدى المرضى، ومن المثير للاهتمام، أن هذا يشير إلى أن العلاجات لخفض الليكوتوكسين يمكن أن تعالج ضائقة الرئة وتمنع الموت لدى مرضى كوفيد".

ويكشف البروفيسور دانيال جونز من قسم الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية بجامعة ولاية ميتشيجان ومدير قسم تكنولوجيا البحث في الجامعة: "إن النتائج المقدمة في هذه الدراسة تجلب اهتمامًا مهمًا لدور مستقلبات الأوكسيليبين في عدوى كوفيد، إن المستقلبات المعروفة باسم DiHOMEs والتي سبق أن تورطت في التهاب الرئة تُظهر إمكاناتها للتنبؤ بالنتائج في مرضى كورونا وتوجيه التدخلات العلاجية، وربما الغذائية المفيدة للسكان".

واستخدم علماء جامعة كاليفورنيا في ديفيس، البيانات السريرية التي تم جمعها من ستة مرضى مصابين بعدوى SARS-CoV-2 مؤكدة مختبريًا وتم قبولهم في مركز UC Davis الطبي، و 44 عينة صحية تم اختيارها بعناية من ذراع التحكم الصحي في دراسة سريرية تم الانتهاء منها مؤخرًا.

في المقدمة ، كتب الباحثون: "إن وباء فيروس كورونا 2019 (COVID-19) ، الناجم عن متلازمة الالتهاب التنفسي الحادة الوخيمة فيروس كورونا 2 (SARS-CoV-2) ، يبدأ استجابة مناعية شاذة تؤدي إلى مجموعة واسعة من شدة المرض تتراوح بين من الحالات غير المصحوبة بأعراض إلى الحالات الشديدة مع التطور السريع إلى متلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) والوفاة، يظهر المرضى المصابون بـ COVID-19 الحاد دليلًا على التهاب مفرط مع زيادة إطلاق السيتوكينات الالتهابية، دور متلازمة إطلاق السيتوكين، أو عاصفة السيتوكينات".

ومع ذلك ، تظهر التقارير الحديثة أنه على الرغم من ارتفاع مستويات السيتوكينات المؤيدة للالتهابات في مرضى COVID-19 الحاد، إلا أنها أقل من المستويات التي يتم ملاحظتها عادةً في غير COVID ARDS ، مما يشير إلى عوامل إضافية تؤدي إلى نتائج خطيرة في بعض المرضى، أحد المسارات الرئيسية التي تنظم الاستجابة المناعية للعدوى هو إطلاق الوسيط الدهني التنظيمي الذي له وظائف مزدوجة لتحفيز الالتهاب على سبيل المثال، البروستاجلاندين (PGE2)] أو تعزيز حل الالتهاب والعودة إلى التوازن [على سبيل المثال، الأحماض الدهنية الإبوكسية طويلة السلسلة (EpFAs)]. تشير البيانات الحديثة إلى دور الدهون غير المنتظمة في كوفيد وتحديد مستقلبات السيتوكروم P450 (CYP) للأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة (PUFA) كواسمات حيوية محتملة لشدة المرض".

أشار باحث استقلاب الدهون أمير طه من قسم علوم وتكنولوجيا الأغذية بجامعة كاليفورنيا في ديفيس إلى أن حمض اللينوليك هو حمض دهني أساسي موجود بكميات صغيرة فقط في أنظمتنا الغذائية التطورية، بالإضافة إلى الأدوار التغذوية والهيكلية لللينوليت، فإن المستقلبات الطفيفة للينوليت بما في ذلك ديول الليوكوتوكسين (المعروفة أيضًا باسم ديهوم) تنظم عددًا من الوظائف بما في ذلك درجة حرارة الجسم وصحة القلب ونفاذية الأوعية الدموية.

تحذر هذه الدراسة من أنه الآن مع ارتفاع مستويات لينوليت الغذائية، في فترات الضغط العالي كما هو الحال مع كورونا، قد تصبح هذه الوظائف التنظيمية ضارة.