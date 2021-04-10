8 أنوع من الأطعمة تسبب النعاس.. لا تتناولها إذا كنت في العمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

غالباً ما نشعر بالرغبة في النوم بعد تناول بعض الأنواع من الأطهمة دون أن نعرف السبب لذلك.

هناك بعض الأنواع التي تؤثر علينا وتسبب النعاس، نستعرضها لكم وفق ما أورد موقع "Brightside"، والتي يجب عليك تجنبها إذا كنت في العمل وتريد نشاطا وحيوية لإنجاز مهامك.

1- منتجات الألبان:

تتمتع بكمية كبيرة من الكالسيوم الذي يشعرنا بالاسترخاء فور تناوله، ما يحفز هرمون التربتوفان الذي يجعل رغبة النوم عالية عندنا.

2- اللوز:

غني بمادة التربتوفان، وهو حمض أميني ينتج الميلاتونين والذي يعرف باسم "هرمون النوم" بالإضافة إلى ذلك، هذه المكسرات مليئة بالمغنيسيوم الذي يخفف من توتر العضلات ويجعلك تشعر بالنعاس.

3- الموز:

يؤدي السكر والبوتاسيوم والمغنيسيوم الموجود في الموز إلى دخول التربتوفان إلى عقلك بسهولة ويسبب النعاس.

4- عين الجمل:

يحتوي على نسبة أقل من التربتوفان من اللوز، ومع ذلك فإن له مصدرًا خاصًا به من الميلاتونين حيث أظهرت الأبحاث أنه يزيد من مستوى هذا الهرمون في الدم ويجعلك تشعر بالنعاس الشديد.

5- الكريز:

وخاصة الكرز اللاذع، يحتوي على نسبة عالية نسبيًا من الميلاتونين التي تحفز هرمون النوم.

6- شاي البابونج:

البابونج مليء بالجليسين، وهو حمض أميني له تأثير مهدئ خفيف يريح العضلات والجهاز العصبي لذلك بعد شربه، لا يمكنك إبقاء عينيك مفتوحتين والتركيز على مهامك.

7- اﻷرز الأبيض:

يحتوي على مؤشر مرتفع لنسبة السكر في الدم، والذي يمكن أن يسبب النعاس بعد 3 إلى 4 ساعات من تناوله.

8- الأسماك:

تزيد الأحماض الموجودة في السلمون والتونة والأسماك الزيتية الأخرى من إنتاج الميلاتونين، وتقلل هذه الأحماض من مستوى هرمونات التوتر في الدم، والشيء الوحيد الذي تريد القيام به بعد الأكل هو الاسترخاء والنوم.