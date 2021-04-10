لايف ستايل

توقعات الأبراج اليوم 10-4-2021: وظيفة جديدة لـ"الحمل".. ويوم مثالي لـ"الجدي"

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محمد اسماعيل - القاهرة - هل تودون معرفة المستقبل وما يخبئه لكم الحظ؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم توقّعات المستقبل وحظك اليوم، مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب"Horoscop".

برج الحمل:

إذا كنت تفكر في تغيير المهن أو تبحث عن وظيفة جديدة، سيكون هذا يومًا جيدًا لتحديث سيرتك الذاتية حتى تتمكن من التصرف عندما تعلم وظيفة تبدو مناسبة لك.

برج الثور:

تبدو أهدافك أكثر قابلية للتحقيق، وتجد هذا مشجعًا، لذلك إذا كنت تفكر في بدء نوع من العمل مع الآخرين، فهذا هو اليوم لبدء التخطيط.

برج الجوزاء:

قد تكون في المكان المناسب في الوقت المناسب لمقابلة الشخص المناسب، يمكن أن تكون هذه الأشياء رائعة، لكنها عابرة.

برج السرطان:

يمكن أن تجعلك المكالمات الهاتفية مشغولا، وكذلك المهام الصغيرة التي لا تزال بحاجة إلى العناية بالمنزل.

برج الأسد:

يمكن لعدد من الأشخاص أن يتشاوروا معك في وقت ما خلال اليوم، ربما يسألونك عن نصائح حول اتجاهات الأعمال المستقبلية.

برج العذراء:

قاوم إغراء قضاء فترة ما بعد الظهيرة في اللعب، يجب أن تشعر بالمرح بشكل خاص الآن، لذلك هذا هو الوقت المناسب لتنظيم أو حضور حدث رياضي.

برج الميزان:

إن قضاء أمسية مسترخية في المنزل مع أحبائك يزيد من إحساسك بالأمان.

برج العقرب:

ليس من السهل دائمًا أن تكون صريحًا جدًا، لكن قوة إخلاصك اليوم يجب أن تثير إعجاب صديقك وتقوي صداقتك.

برج القوس:

إذا كنت تفكر في الكتابة، فهذا هو اليوم الذي تبدأ فيه، إنه أيضًا يوم جيد للتعامل مع الأعمال الورقية المتعلقة بالشؤون المالية

برج الجدي:

اليوم هو اليوم المثالي للقيام برحلة طويلة

برج الدلو:

قد تأتي أخبار مفيدة من نوع ما اليوم، هذا هو الوقت المناسب للاستثمار أو البدء في خطة ادخار جديدة.

برج الحوت:

ربما تكون الدوامة الاجتماعية الواسعة التي حدثت مؤخرًا قد أرهقتك بأسماء ووجوه جديدة، وكلها تريد تذكرها، سيكون اليوم يومًا جيدًا للمتابعة مع بعضهم.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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