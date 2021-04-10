كتبت: ياسمين عمرو في السبت 10 أبريل 2021 01:48 مساءً - لا تخلو خزانة أي فتاة من فستان أبيض أنيق، سواء كان بتصميم كاجوال يناسب خروجاتها النهارية خلال فصلي الربيع والصيف، أو بتصميم سواريه لإطلالتها المسائية الفخمة.

ويتطلب الفستان الأبيض صيحات مكياج جذابة تُبرز جماله، وهو ما يجعل من الضروري تطبيق صيحة المكياج الأنسب والأكثر ملاءمة لهذه الإطلالة.

وفي هذا الألبوم، تقدم لكِ "الخليج 365.نت" صيحات مكياج يناسب الفستان الأبيض، لإطلالة ناعمة وجذابة:



مكياج ترابي

مكياج ترابي لفستان أبيض



يُعد المكياج الترابي من صيحات المكياج الرائجة بشكل كبير بين أغلب الفتيات، نظراً لجاذبيته وإمكانية تطبيقه مع مختلف درجات ألوان البشرة.

يُمكنكِ اعتماد رسمة المكياج الترابي مع الفستان الأبيض، بتطبيق آيشادو بأحد الألوان الترابية الفاتحة على الجفن المُتحركِ، ثم تطبيق درجة الآيشادو الداكن على طية الجفن وأعلى الجفن المتحرك، ثم تطبيق رسمة الآيلاينر المُجنح والماسكرا السوداء، وتطبيق أحمر الشفاه بلون ترابي غير لامع، مثل اللون البني الفاتح، مع تطبيق بلاشر باللون الخوخي على الخدود.

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مكياج كلاسيكي

مكياج كلاسيكي



يتميز المكياج الكلاسيكي بفخامته وإمكانية تطبيقه مع مختلف درجات البشرة، حيث يمنح صاحبته إطلالة كلاسيكية فخمة، تزيد من جاذبيتها وجمالها.

ولتطبيق مكياج كلاسيكي مع الفستان الأبيض، قومي بتطبيق ظلال العيون باللون البيج الفاتح على الجفن المُتحرك، ثم طبقي رسمة آيلاينر مجنح سميك أو رفيع، مع تطبيق البلاشر باللون الوردي، وأحمر شفاه باللون الأحمر الصارخ، سواء المات أو اللامع.

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مكياج سموكي مع جليتر

مكياج سموكي مع جليتر



إذا وقع اختيارك على فستان أبيض سواريه، لاعتماده في سهرة مسائية، فإن المكياج السموكي سيكون الخيار المثالي لكِ.

ويُمكنكِ تطبيق صيحة مكياج سموكي مع جليتر، بتطبيق الآيشادو بإحدى درجات الألوان الترابية مثل اللون البني الفاتح أو البيج أو النحاسي على الجفن المُتحرك، أو إحدى درجات النيود مثل الزهري أو الخوخي الداكن، ثم تطبيق درجة آيشادو داكنة على الزاوية الخارجية للجفن المُتحرك وعلى عظمة الجفن، مثل البني الداكن أو الرمادي الداكن، مع تطبيق الجليتر اللامع على الجفن المتحرك، والهايلايتر اللامع على الخدود والذقن والأنف، ثم تطبيق الآيلاينر والماسكارا، واختيار لون أحمر شفاه ناعم، مثل إحدى درجات النيود اللامع.

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