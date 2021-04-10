رسومات مكياج غريبة وعصرية من خبيرة التجميل أصالة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 10 أبريل 2021 01:48 مساءً - يُعَدُّ الرسم من أرقى الفنون وأهمها، لذا يحاول الرسام أن يظهر دائماً موهبته وإبداعه وخياله الواسع في ابتكار أجمل اللوحات، ولأفكار مميزة شاهدنا خبيرة التجميل السعودية، أصالة، في إبداعها لعدة رسمات باستخدام المكياج من خلال تجسيد شخصيات كرتونية وأشكال مختلفة من الرسومات، فإليكِ أبرز إطلالاتها.



أصالة بإطلالة صيفية مستوحاة من فاكهة البطيخ

اصالة باطلالة صيفية مستوحاة من فاكهة البطيخ -الصورة من الانستغرام



البطيخ من الفواكه الصيفية المحبوبة لدى الكثير من الأشخاص لذا طبقت أصالة هذا المكياج برسم عينيها بالأيشادو الأحمر بأسلوب مسحوب للخارج ومزين بنقط سوداء وبيضاء مع أيلاينر من الأيشادو الأخضر في أول العين وأسفلها، ليمنح إطلالتك مظهراً لافتاً، واستخدمت تقنية الكنتور لتحدد أنفها مع أحمر الشفاه، ورسمت على أحد أطراف خدها فاكهة البطيخ بأسلوب ناعم ومميز.

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رسمة العسل من خبيرة التجميل أصالة

رسمة العسل من خبيرة التجميل اصالة -الصورة من حسابها على الانستغرام



في لوحة متكاملة من المكياج، تزينت خبيرة التجميل السعودية أصالة بمكياج أصفر على شكل خطوط مموجة في الجبهة والعينين لتشكل العسل السائل، واستخدمت رسمة العيون الغرافيكية باللون الأسود مع أحمر الشفاه المرتكز على اللون الأصفر والمحدد باللون الأسود، وأكملت اللوك برسمة ضخمة لحشرة النحلة في خديها، بينما رسمت على وجنتها الأخرى شكل خلية النحل باللون البني لإطلالة مميزة تليق بأجواء الصيف.

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لوحة ديزني "علاء الدين" بالمكياج

لوحة ديزني علاء الدين بالمكياج -الصورة من الانستغرام



للوك جذاب مناسب للشابات مُحِبَّات أفلام ديزني الكرتونية، وتحديداً شخصية علاء الدين، تجملت خبيرة التجميل أصالة بلوحة رائعة للسماء في الجبهة مكونة من غيوم بيضاء وبساط سحري وشمس، واستخدمت الأيشادو البنفسجي في عينيها مع اللون الأصفر في مدمع العين، وزينت وجنتيها برسم المصباح باللون الأصفر مع خط سحري بنقط من الأبيض والبنفسجي والأزرق، ليمنحها لمسة ساحرة، إلى جانب أحمر الشفاه الزهري.

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