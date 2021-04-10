كتبت: ياسمين عمرو في السبت 10 أبريل 2021 01:48 مساءً - لطالما كانت المرأة العربية تواقة الى اقتناء مستحضرات الجمال الفاخرة والراقية، بما فيها العطورالنسائية الصادرة من أشهر العلامات التجارية. لذلك، جمعنا لك في هذا المقال، مجموعة عطور نسائية منعشة لشخصية المرأة العربية المميزة، لتختاري من بينها ما يناسبك.



Maison Francis Kurkdjian Gentle Fluidity Gold Eau de Parfum من ميزون فرانسيس كركديجان

Maison Francis Kurkdjian Gentle Fluidity Gold Eau de Parfum



إنه أحد العطور المميزة والجذابة، التي تعتمد في تركيبتها على رائحة الفانيليا، وهو عطر حلو وفاخر، رائحته ناعمة وأنقية، تليق بالمرأة العربية. وبالتأكيد لن تشعري بالخيبة إطلاقاً إذا قررت تجربة هذا العطر.

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Yves Saint Laurent Libre Eau De Parfum من إيف سان لوران

Yves Saint Laurent Libre Eau De Parfum



إضافة الى زجاجته الأنيقة، فإن هذا العطر الحسي مميز للغاية، إذ إن رائحته التي تناسب أوقات المساء، أنيقة وراقية، ستجعلك تتلقين المديح والثناء أينما تواجدت. فإذا كنت تحبين روائح العطور الزهرية المعقدة، فهو سيكون خياراً رائعاً لك.

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Oribe Côte d'Azur Eau de Parfum من أوربت

Oribe Côte d'Azur Eau de Parfum



رائحته الثقيلة الجذابة التي تعتمد بشكل أساسي على المسك، تجعله عطراً ليلياً بامتياز. وهو أحد خيارات الرائعة التي تناسب المرأة الشرقية عموماً، والعربية بشكل خاص. رشي القليل منه على معصميك وعنقك، وستفوح رائحتك الآسرة في أرجاء أي مكان ستذهبين إليه في المساء.

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Ellis Brooklyn Sweet Eau de Parfum من إليس بروكلن

Ellis Brooklyn Sweet Eau de Parfum



رائحة هذا العطر رقيقة ومنعشة، تعتمد على نغمات الكمثري والعنبر والمارشميلو، وتستمر طوال ساعات النهار، وهو عطر مثالي للربيع والصيف. فإذا كنت تميلين الى الروائح الحلوة بلمسة من الأزهار الخفيفة، جربيه من دون تردد. علماً أنه يتوافر بالحجم العادي، وحجم السفر الذي بإمكانك حمله في حقيبتك الصغيرة.

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Chanel Coco Mademoiselle Eau de Parfum من شانيل

Chanel Coco Mademoiselle Eau de Parfum



إنه عطر كلاسيكي – حسي فاخر، يتميز برائحته المتطورة المنعشة التي ترتكز على مجموعة نغمات شرقية رائعة ومنمقة. ستشعرين في البداية، برائحة الحمضيات الحادة والخفية، التي تتحوّل تدريجياً الى رائحة زهرية فاتنة مع لمسة ناعمة من المسك والفانيليا، إضافة الى الباتشولي.

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Tom Ford Private Blend Bitter Peach Eau de Pafum من توم فورد

Tom Ford Private Blend Bitter Peach Eau de Pafum



إنه عطر فاخر، مثير، ومذهل، وهو أنثوي بما يكفي ليخطف الأنفاس. ورائحته التي تعتمد على نغمات البرتقال الصقلي والفانيليا وخشب الصندل، مثالية لأوقات النهار والليل، وتبق قوية لأكثر من سبع ساعات.

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