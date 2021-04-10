كتبت: ياسمين عمرو في السبت 10 أبريل 2021 01:48 مساءً - مع بداية فصل الربيع، تبحث كل سيدة وفتاة عن إطلالات لافتة ومُميزة لتبدو بها مُشرقة. لا سيّما عند اختيارها قصة شعرها، التي تُضاعف من جمالها، وتمنحها الأنوثة والجاذبية لتتألق بإشراقة ملكية تنقل إطلالتها إلى مستوى آخر من الأناقة وتكون محط أنظار الجميع.

موديلات قصات شعر موضة ربيع 2021

قصات شعر مُواكبة لصيحات موضة الشعر لربيع وصيف 2021

مجموعة من أجمل قصات شعر موضة ربيع 2021، اخترناها لك، لتستوحي منها تسريحة الشعر التي تُناسب ذوقك وتُعبّر عن شخصيتك.



قصة البوب المُدرَّج

تُدرج قصات شعر البوب ضمن القصات الرائجة لربيع وصيف 2021

ستجعلك هذه القصة تشعرين بأنوثتك وجمالك أمام نفسك قبل أن يكون أمام الآخرين، لذا لا تترددي باعتمادها لإطلالة مُشرقة وجذَّابة، وتتميز هذه القصة بأسلوبها الذي يحدّد زوايا الوجه وبتماشيها مع مختلف أشكال الوجه، وتمنح شعرك شكلًا طبيعيًا وأنيقًا.



قصة البوب غير المتماثلة

قصّة البوب غير المتماثلة لإطلالة عصرية شبابية

إذا أردتِ لوكًا جماليًا مختلفًا، فما عليكِ سوى إعتماد هذه القصة التي تُعتبر من القصات الناعمة والجذابة، وتُناسب هذه القصة كل أنواع الشعر وتُعتبر سهلة التطبيق في المنزل، وتمنحك إطلالة عصرية بسهولة ومن دون أن تطلب منك أي جهد.

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قصة البوب الكيرلي

قصة البوب الكيرلي لإطلالة عفوية وطبيعية في ربيع 2021

إذا كنت تبحثين عن ستايل عفوي ومُلفت، لا يزال بإمكانك الظهور بإطلالة طبيعية وعصرية مع هذه القصة التي تليق تمامًا بأجواء ربيع 2021، وأكثر ما يميزها أنَّها تعزز إطلالتك وتضفي عليها لمسة حيوية مفعمة بالشبابية.



قصة الكاريه المستقيم

قصة الكاريه المستقيم لإطلالة ناعمة وكلاسيكية

تُعدّ قصة الكاريه المستقيم، من قصات الشعر رواجاً لربيع وصيف 2021، فهذه القصة تُظهر جمال وجهك وشعرك معًا، ولتتألقي جمالاً بإطلالة جريئة ومميزة، ولتبهري أنظار من حولك، وأكثر ما يميزها هو إمكانية إعتمادها بالأسلوبين الطويل والقصير لتطال بذلك مختلف الأذواق، لإطلالة عصرية ومواكبة للموضة في آنٍ معًا.



قصة البيكسي مع الغرّة الأمامية

قصة البيكسي مع الغرّة الأمامية لإطلالة عصرية جريئة

لإكمال إطلالتك واكبي أبرز صيحات موضة قصات الشعر القصير، من خلال هذه القصة الرائعة والمُميزة التي ستمنحك الجاذبية والفخامة، ومظهرًا أنثويًا جذابًا، وتُضفي على شعرك المزيد من الجمال.

تابعي المزيد: قصات شعر كاريه لربيع 2021



قصّة الكاريه بأطراف حادّة

قصّة الكاريه بأطراف حادّة لإطلالة نابضة بالحيوية والشباب

جدّدي إطلالتك إذا كنت ترغبين بستايل عصري، واعتمدي قصة شعر كاريه بأطراف حادّة لإطلالة أكثر جاذبية. وهي بالتأكيد، ستمنحك تجديدًا لمظهرك كما ستُعزّز ثقتك في نفسك لتتألقي جمالًا وسحرًا بشكل عصري ومميز، ويُمكنك أن تعتمدي مع هذه القصة غُرَّة الشعر الجانبية، لتحصلي على ستايل عفوي وأنثوي.



قصة شعر طويل مُتدرج

قصة شعر طويل مُتدرج تُعتبر من أكثر تسريحات الشعر رواجاً لربيع وصيف 2021

لا يزال الشعر الطويل، يحتّل الصدارة في موضة قصات الشعر. لذا، لا تتردّدي في اختيار هذه القصة اذا كنت تتمتعين بشعر طويل وترغبين باضفاء بعض اللمسات اللافتة والساحرة على إطلالتك. فحتمًا هذه القصة ستكون خيارك الأمثل، خصوصًا أنّها قصة حيوية ومثالية للربيع، وحليفتك لتجددي إطلالتك من دون أن تقصري شعرك كثيرًا، وتحصلي بالتالي على إطلالة متألقة ومثالية.

تابعي المزيد: أبرز قصات الشعر لربيع وصيف 2021 من النجمات



نصائح للعناية بشعرك في الربيع

العناية بالشعر للحفاظ على صحته ولمعانه

يؤدي الماء شديد السخونة جدًا إلى تجريد شعرك من الزيوت، مما قد يجعله جافًا أكثر وباهتًا.

تخطي وضع البلسم بالقرب من الجذور، وضعيه من منتصف الطول إلى الأطراف، وجربّي توزيع البلسم على شعرك بمشط واسع الأسنان؛ إذ يُساعد ذلك في فك تشابك شعرك.

غسل شعرك بالشامبو، وحافظي على تركيز جهودك على فروة رأسك وجذور الشعر. ففروة الرأس تفرز الزيوت، وهي المنطقة التي تحتاج حقًا إلى التنظيف.

يؤثر تصفيف الشعر بالحرارة المفرطة سلبًا على شعرك. لذا، من الضروري إستخدام منتجًا وقائيًا أولاً قبل تجفيف شعرك بالمجفف أو فرده أو تجعيده، وهو أحد أهم نصائح الشعر التي يجب اتباعها.

مشطي شعرك في نفس اتجاه التجفيف واستخدمي الفرشاة لسحب شعرك بشكل مستقيم للحصول على نتائج أكثر نعومة، وأثناء قيامك بذلك، احرصي على نقل مجفف الشعر من الجذور إلى الأطراف وليس العكس للمساعدة في منع التجعد.

لا تستخدمي مكواة تجعيد الشعر أو مكواة فرد الشعر عندما يكون شعرك مبلل أو حتى رطب قليلاً، ويجدر بك الانتظار ليجف الشعر تمامًا.

منح شعرك مظهرًا أكثر امتلاءً من خلال تغيير مكان تقسيم شعرك، قومي بالتبديل إلى الجانب الآخر.

يمكن أن يؤدي شدّ شعرك كل يوم إلى إجهاد خصلات شعرك، لذا حاولي أن تخفضي شعرك على شكل ذيل حصان، بإستخدام أربطة شعر أكثر نعومة.

تحتاج فروة رأسك أيضًا إلى تقشير منتظم؛ لإزالة الزيوت المتراكمة وخلايا الجلد الميتة، وذلك مرة أو مرتين في الشهر.

احمي خصلات شعرك من الأشعة فوق البنفسجية.

بقدر ما تعتني بشعرك وتحافظي عليه بصحة جيدة باتباع نصائح مختلفة للشعر، فإن الأطراف المتقصفة أحيانًا لا مفر منها، لذلك لا تتردي بقص أطرافه بين والآخر.

للحفاظ على صحة شعرك سواء كان مفرودًا أو مجعدًا، لا تُهملي ماسكات الشعر الطبيعية للحفاظ على رطوبته ولإبقائه صحي وقوي وجميل.

يتكسّر الشعر المبلّل بسهولة أكبر عند تمشيطه. لذلك، يُنصح باستخدام مشط واسع الأسنان عند فك تشابك الشعر الرطب أو المبلل.

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