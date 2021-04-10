رحمة رياض تستوحي من الأحجار الكريمة أزياءها

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 10 أبريل 2021 01:48 مساءً - برز اسم النجمة رحمة رياض ليس فقط كمغنية صاحبة خامة صوتية مميزة بل كمؤثرة من خلال إطلالاتها في برنامج عراق أيدول على شاشة MBC، فلقد استنفذت الفنانة الحسناء الأزياء الجميلة وخاصة تلك المستوحاة من ألوان الأحجار الكريمة



كم إطلالة استوحت رحمة رياض من تلك الأحجار الكريمة المتوهجة برأيكم؟





إليك الخليج 365 6 إطلالات استوحت منها النجمة من دون أن تدري أحياناً ولكن من يراقب إطلالاتها يتبين فوراً طغيان ألوان gemstone بقوة باستثناء اللون الأحمر الياقوتي.



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رحمة رياض وحجر السيترين



تألقت رحمة رياض بفستان من الكريب الحريري الأصفر الذي يقترب من العسلي وهو من تصميم إحسان شمعون وتزينت بمجوهرات ماسية فحاكت إطلالتها حجر السيترين الأصفر الذي يقترب من لون العسل في قلب انعكاساته الضوئية.

رحمة رياض في فستان أصفر

الصورة من انستقرامها الخاص

@rahmariadh

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رحمة رياض والالماس الأسود



استوحت النجمة من الألماس الأسود المتوهج هذا الفستان البراق الذي يحاكي سماء مقمرة ومرصعة بالنجوم وهو يتميز بقصته الضيقة والقصيرة وبياقته المقفولة الراقية.

رحمة رياض ترتدي الأسود البراق

صورة من انستقرامها الخاص

@rahmariadh

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رحمة رياض والتورمالين الوردي



استوحت رحمة رياض من الأحجار الكريمة الوردية كالتورمالين هذا الفستان البليزر الذي تميز بأزرار مزدوجة ورفعت شعرها فبدت في قمة الأناقة.

رحمة رياض ترتدي الفستان الفوشيا

صورة من انستقرامها الخاص

@rahmariadh

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رحمة رياض والزمرد



استوحت رحمة من حجر الزمرد الرقيق الغني بانعكاساته الخضراء فستاناً رائعا من الكريب الأخضر الطويل.وانتعلت حذاء نيود وتزينت بأقراط طويلة متدلية من أذنيها.

رحمة رياض ترتدي الفستان الأخضر

صورة من انستقرامها الخاص

@rahmariadh

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رحمة رياض وحجر التوباز



استوحت رحمة رياض من حجر التوباز المعروف بانعكاساته الذهبية الشفافة فاختارت هذا الفستان الشفاف المتلألئ بتطريزه الدقيق الراقي وتميز بقصته الطويلة التي أبرزت جمال قامتها وبأكمامه الطويلة التي عززت من رقيه.

رحمة رياض ترتدي الفستان الذهبي النيود

صورة من انستقرامها الخاص

@rahmariadhCaption





رحمة رياض ترتدي الفستان الأزرق

صورة من انستقرامها الخاص

@rahmariadh



ولم تخلُ إطلالاتها من اللون الزبرجدي فاختارت مؤخراً فستاناً ساحراً من الساتان الحريري الأزرق اللامع الذي تميز بقصة أميرية راقية.

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