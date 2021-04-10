أزياء ربيعية للمحجبات من سمية عادل

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 10 أبريل 2021 01:48 مساءً - تعتمد الموديل المصرية، سمية عادل، على إطلالات الأزياء المحتشمة المناسبة لكل موسم، ولفصل الربيع الحالي يمكنها أن تلهمك بإطلالاتها عدة خيارات لتعتمديها في مظهرك اليومي بكل أناقة، فإليك أبرز التنسيقات.



تنسيق الألوان الهادئة بأسلوب الكاجوال

اللون الزهري الهادى لموضة الربيع -الصورة من الانستغرام





لأن الألوان الهادئة تواكب فصل الربيع بشكل كبير، فسوف نلهمك عدة أفكار من إطلالات سمية عادل، التي تأنقت بتنورة وحجاب من الباستيل البنفسجي مع بلوزة ناعمة من الصوف الأبيض، وأطلت ببلوزة زهرية مع بنطلون الجينز الأزرق وحجاب أبيض مزين بزهور اللون الزهري لأناقة أنثوية، وفي لوك شبابي بسيط ظهرت ببلوزة صفراء بأكمام منفوخة مع بنطلون من الجينز الداكن وحجاب أبيض، وأكملت اللوك بحذاء أبيض مزين باللونين الأصفر والأزرق.

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إطلالات بنطلونات الجينز بأسلوب ربيعي ناعم

اطلالة كاجوال بالجينز للربيع الصورة من الانستغرام-





بنطلونات الجينز تُعَدُّ موضة مواكبة لمختلف المواسم، لذا اختارت سمية عادل فستاناً بنفسجياً مصمماً بأزرار بنية وأكمام منفوخة مع حجاب أبيض مطبع بالبنفسجي، وحذاء وحقيبة بأسلوب ناعم، ونسقت في اللوك الثاني بلوزة باللون الأحمر البرغندي مصممة بأكمام واسعة مع حجاب أبيض مزين بطبعات ملونة وبنطلون من الجينز الفاتح.

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خيارات الفساتين المحتشمة للربيع

فستان زهري للربيع من سمية عادل -الصورة من الانستغرام



تُعَدُّ الفساتين خياراً بسيطاً وأنيقاً مناسباً للمظهر اليومي في الربيع، ويمنحك أناقة وأنوثة بأسلوب مميز، لذا تألقت سمية عادل بفستان زهري طويل بمنحنيات ناعمة مع حزام للخصر، وأكملت مظهرها بحجاب أبيض وحذاء بسيط بقماش ناعم، وتزينت في الإطلالة الثانية بفستان أخضر طويل مزين بمطاطات في الجزء السفلي، مع حجاب أبيض بلفة ناعمة، وفي اللوك الثالث اعتمدت أسلوباً مميزاً بفستان بني مزين بأكمام الجرس ومصمم بفتحة واسعة جانبية، مع بنطلون الجينز الأزرق وحجاب برتقالي ناعم.

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الألوان الحيادية للربيع بأسلوب سمية عادل

اطلالة كلاسيكية بالازياء حيادية اللون -الصورة من الانستغرام





الإطلالات الحيادية تُعَدُّ خياراً مثالياً لمختلف المشاوير اليومية، حيث تمنحك أناقة ناعمة وبسيط في مظهرك اليومي، ومن وحي سمية عادل يمكنك اعتماد عدة أفكار يومية؛ حيث أطلت ببلوزة بيضاء واسعة مصممة بأكمام ضيقة مع البنطلون الأسود، وأكملت مظهرها بحجاب باللون البيج وحذاء أبيض رياضي مع حقيبة سوداء، وفي اللوك الثاني ارتدَتْ بنطلوناً أسود مع بلوزة باللون البيج بقَصَّة عملية وحجاب أحمر منحها لمسة كلاسيكية.



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