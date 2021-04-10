أبرز صيحات إكسسوارات ربيع 2021

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 10 أبريل 2021 01:48 مساءً - لا تتوقّف العلامات التجارية الشهيرة في العالم عن تقديم كل ما هو جديد لها من موسم لآخر، سواء كان ذلك فيما يتعلّق بموضة الأزياء، أو حتى في مجال الجمال وأحدث صيحات المكياج، وصولاً إلى عالم الإكسسوارات التى لا يمكن للنساء الاستغناء عنها، باعتبارها أحد المكمّلات الأساسية للأناقة، والتي تعبّر عن شخصياتهن، وتمنح إطلالاتهن لمسات ساحرة.



إكسسوارات خارجة عن المألوف

Louis vuitton لويس فيتون



لا غنى عن إكسسوارات ربيع 2021 في مختلف الإطلالات، فسواء كانت رسمية أو كاجوال أو لمناسبة، يضفي الإكسسوار لمسة نهائية مميّزة للإطلالة، ولأنه أساسي لإطلالة كل سيدة، لِمَ لا ترتدين الخرز الملوّن، خاصة أنه من بين أبرز صيحات الإكسسوار لهذا الموسم؟! وقد جمع بين أكثر من لون دون الاكتفاء بلون واحد.

يعتبر الخروج عن المألوف من العناصر الأساسية في موضة ربيع 2021، إذ تظهر صيحة الأقراط غير المتماثلة بقوة، سواء في الشكل أو الطول؛ أي تلك التي تأتي طويلة من ميل ومنسابة، وقصيرة من الميل الأخرى، يتم اعتمادها مع شعر بتسريحة ويفي على سبيل المثال، وعلى عكس التصميم الرفيع الرقيق، يتربّع تصميم السلسلة الغليظة على العرش طوال ربيع هذا العام، خاصة ذلك المزوّد بحلي ضخمة كذلك.

لإضفاء لمسة عصرية ولافتة لإطلالتكِ الربيعية، لِمَ لا تختارين الأقراط ذات التصميم الدائري الضخم؟ فهي رائجة جداً، وبأكثر من شكل.

إلى جانب التصاميم المعتادة، تتصدّر القلادات الطويلة المشهد في صيحات إكسسوارات ربيع 2021، خاصة تلك المزوّدة بحلي مستوحاة من الستايل الفيكتوري، بالإضافة إلى ذلك انضمّت الأقراط الضخمة والطويلة ذات التفاصيل إلى صيحات الربيع بجانب درجات الميتاليك، وكذلك موضة السلاسل المزيّنة بقلادات ذات أحجام كبيرة.

تابعي المزيد: موديلات احذية رياضية 2021 للصيف



إكسسوارات ولمحة عصرية

Dolce & Gabbana دولتشي اند غابانا



لا شكّ أن أساور الكاحل أو الخلخال تضفي لمحة عصرية للإطلالة؛ لأنها اختيار أنيق للسيدات، خاصة عند ارتدائها مع الفساتين القصيرة الفاخرة والصنادل المفضلة، مما يضفي لمسة جذابة وأنيقة على الفساتين الملوّنة، ويمكن تنسيقها مع أحذية رياضية وسروال من الجينز؛ لتظهر بطريقة أنيقة.

أما الاتجاه الثاني لربيع 2021، فهو العقد المصنوع من الصدف والشعاب المرجانية، وكذلك المجوهرات المصنوعة من الأحجار، والاتجاه الثالث هى مجموعات القلائد المدرجة التي تشكّل سلسلة مصحوبة بمختلف المعلقات والتفاصيل التى تعبّر عن شخصية كل سيدة، والتي تأتي غالباً بشكل متدرّج.

هذا وتأتي صيحة العقود الملوّنة المصنوعة من الخرز الجميل والناعم حتى تليق مع الفساتين البوهيمية الجميلة التي تأتي منسابة ومميّزة.

لا يقتصر اللؤلؤ على عالم المجوهرات الفاخرة، بل يدخل إلى تفاصيل إكسسوارات ربيع 2021 بأسلوب أنثوي وفخم؛ كعقود الشوكرز أو السلاسل الطويلة التي تنساب أناقة مع إطلالة جميلة.

لم تغب عن ساحة موضة الإكسسوارات الأساور الضخمة التي تتناسب مع جميع الإطلالات، وكأنها بلمسة سحرية ستجعل السيدة تبدو جاهزة للخروج في أي لحظة، وقد لاحظنا منها تلك العملاقة التي يمكن الاستمتاع بالتحديق فيها، والتي يمكن ارتداؤها على المعصم والساعد والذراع العلوية.

تابعي المزيد: موضة حقائب السلة لربيع وصيف ٢٠٢١