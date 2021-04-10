بلوزات جلدية للمحجبات موضة 2021

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 10 أبريل 2021 01:48 مساءً - اجتاحت أزياء الجلد خشبات عروض الأزياء، وهيمنت على إطلالات منصات الموضة، ولكن الكثيرات من المحجبات يعتقدن أنها قطع غير ملائمة لحشمتهن، لذا قررنا أن نساعدك بجمع عدة تنسيقات لبلوزات الجلد المواكبة لموضة 2021 من مدونات الموضة العربيات، فاعتمدي منهن ما يليق بمظهرك.



نوران خليفة ببلوزات الجلد

بلوزة الجلد من نوران خليفة -الصورة من حسابها على الانستغرام



فضلت مدونة الموضة المصرية، نوران خليفة، اعتماد بلوزات الجلد في مظهرها بأسلوب مختلف وأنيق، ومن أبرز إطلالاتها تأنقت بقميص من الجلد الزيتي مع تنورة سوداء مزينة بقماش التول، وأكملت مظهرها باكسسوارات اللون الأسود، وفي الإطلالة الثانية ظهرت بقميص أسود مزين بحزام للخصر مع بنطلون من الجينز الأزرق وبوت أسود، وأكملت الإطلالة باكسسوارات اللون الأسود؛ لتضيف لمسة فخمة ومميزة على مظهرها، فيما أطلت في لوك مشابه بقميص أسود من الجلد المزين بحزام للخصر مع بنطلون من الجينز الداكن، وأكملت الإطلالة باكسسوارات حيادية الألوان.

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إطلالة دعاء عكاشة بالأزياء حيادية الألوان

بلوزة الجلد من دعاء عكاشة -الصورة من الانستغرام



تحرص البلوغر المصرية والإعلامية، دعاء عكاشة، على مواكبة خطوط الموضة في أزيائها المختلفة، وذلك بما يتماشى مع حشمتها والحجاب، ومن أحدث إطلالاتها اعتمدت زياً حيادياً ناعماً بارتدائها قميصَ الجلد الأسود المصمم بحزام ناعم للخصر، مع بنطلون من الجينز الأزرق وبوت أسود مصمم بأسلوب رياضي ناعم، وأكملت مظهرها باكسسوارات الألوان الحيادية لمظهر بسيط وأنيق.

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تنسيق أزياء الجلد في البلوزات من نادية الخولي

نادية الخولي ببلوزة مزينة بالجلد -الصورة من الانستغرام



تشارك البلوغر والمؤثرة المصرية، نادية الخولي، الكثير من إطلالاتها لمتابعيها على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، ومن أحدث إطلالاتها نسقت بلوزة شتوية مصممة باللون الرمادي المزين بخطوط نحيلة بيضاء ومُكملة بقطعة من الجلد الأسود في الخصر ومن الأسفل، وأكملت اللوك بتنورة مستقيمة سوداء واكسسوارات بألوان حيادية، فيما اختارت في الإطلالة الثانية قميصاً من الجلد الأسود مع بلوزة بنفسجية من الصوف وتنورة سوداء ناعمة، وأكملت مظهرها بحجاب مطبع باللونين الأسود والأبيض، مع حذاء وحقيبة من الجلد الأبيض لأناقة مثالية.

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