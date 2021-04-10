كتبت: ياسمين عمرو في السبت 10 أبريل 2021 01:48 مساءً - تعد سترات البليزر من قطع الأزياء الأساسية داخل خزانة كل رجل، إذ يصعب الاستغناء عنها سواء في فصل الشتاء أو الصيف، خاصة في أوقات العمل، إذ تعطي الإطلالات الرسمية مظهراً أكثر أناقة وفخامة.

كما يُمكن تنسيق سترات البليزر أيضاً في الإطلالات المسائية، مع بنطلون جينز أو جبردين، حيث لا يقتصر ارتداؤها فقط على الإطلالات الرسمية في العمل، بل يُمكن أيضاً تنسيقها مع قطع الأزياء الكاجوال، للحصول على إطلالة مسائية أنيقة وعصرية.

وفي هذا الألبوم، سنتعرف إلى أحدث تصاميم سترات بليزر للرجل موضة صيف 2021، من أشهر الماركات العالمية:



سترة بليزر أوف وايت من ديور Dior

سترة بليزر أوف وايت من ديور



قدمت ماركة ديور Dior العديد من التصاميم الجذابة والأنيقة لسترات بليزر موضة صيف 2021، أعجبنا منها هذا التصميم، لسترة باللون الأوف وايت، مُصممة من ياقة عريضة وأربعة أزرار للإغلاق، مع جيبين أماميين بغطاء عريض، إضافة إلى جيوب على أحد جانبي الصدر، بدون أغطية إغلاق، مع مجموعة من الأزرار الصغيرة على أساور الأكمام.

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سترة بليزر باستيل من توم فورد Tom Ford

سترة بليزر باستيل من توم فورد





لإطلالة أكثر عصرية وأناقة، قدمت ماركة توم فورد Tom Ford العديد من تصاميم سترات بليزر للرجل موضة 2021، خلال أسبوع الموضة في نيويورك، أعجبنا من بينها هذا التصميم الجذاب، لسترة بليزر باللون الأصفر الباستيل، مُصممة من ياقة عريضة مع اثنين من الأزرار الكبيرة باللون البني الداكن، وجيوب أمامية ذات أغطية كبيرة وعريضة.



سترة بليزر قماش من إيترو Etro

سترة بليزر قماش من إيترو



قدمت ماركة إيترو Etro العديد من التصاميم العصرية والمميزة لسترات بليزر للرجل موضة ربيع 2021، أبرزها هذا التصميم العصري، لسترة بليزر مُصممة من القماش، المُطبع بالرسمات الهندسية باللون الأحمر والأسود، مع اللونين البيج والرمادي الفاتح اللذين صُممت منهما السترة.

وجاء تصميم السترة بياقة عريضة وبدون جيوب أو أزرار، مما منحها تصميماً أكثر جرأة وعصرية.

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سترة بليزر من برادا Prada

سترة بليزر من برادا





مهما اختلفت تصاميم وألوان سترات البليزر، يظل اللون الأسود هو اللون الأساسي والأهم في تصاميم السترات، كما لا تخلو خزانة أي رجل من سترة بليزر سوداء.

وإذا كنت تبحث عن تصميم عصري وغير تقليدي لسترة بليزر سوداء، قدمت ماركة برادا Prada العديد من التصاميم الأنيقة خلال أسبوع الموضة Milan Digital Fashion Week، أعجبنا من بينها هذا التصميم المميز، لسترة بليزر مُصممة من أربعة أزرار أمامية، مع ياقة قصيرة ورفيعة، إضافة إلى جيوب أمامية ذات أغطية كبيرة.

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