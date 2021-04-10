كتبت: ياسمين عمرو في السبت 10 أبريل 2021 01:48 مساءً - يُعد التورمالين من الأحجار شبه الكريمة التي يُبدع المُصممون في الاستعانة بها أثناء تصميم أفخم وأجمل المجوهرات؛ حيث يتميز التورمالين بألوانه المميزة؛ مما يسمح بتوظيفه بأشكال مختلفة أثناء تصميم قطع المجوهرات.

وإذا كنتِ تبحثين عن أجمل موديلات المجوهرات المُصممة من التورمالين، تقدم لكِ «الخليج 365.نت» في هذا الألبوم، أجمل موديلات مجوهرات التورمالين تليق بقفاطين رمضان 2021، لإطلالة فخمة وجذابة في سهراتك الرمضانية.

تابعي المزيد: خواتم مزينة بأحجار التورمالين الملونة

لسهرات رمضان 2021: مجوهرات مرصعة بحجر التورمالين

خاتم من التورمالين الأخضر، من تيفاني آند كو Tiffany & Co

خاتم من التورمالين الأخضر، من تيفاني آند كو Tiffany & Co

إذا كنتِ تُفضلين الخواتم ذات التصاميم الهادئة والناعمة، نرشح لكِ هذا التصميم الأنيق من ماركة تيفاني آند كو Tiffany & Co، وهو خاتم مُصمم من الذهب الأصفر عيار 18، مع الروبيليت والتورمالين الأخضر، الذي جاء بوزن 2.8 قيراط، على شكل مستطيلات متوازية، بشكل فخم وأنيق.

ويُمكنكِ تنسيق هذا الخاتم الجذاب، مع قفطان باللون الأخضر أو الزيتي الداكن، لإطلالة رمضانية فخمة وجذابة.

تابعي المزيد: أجمل موديلات مجوهرات التورمالين

عِقد من التورمالين الوردي، من بولغاري Bvlgari

عِقد من التورمالين الوردي، من بولغاري Bvlgari

لإطلالة أكثر فخامةً خلال سهراتكِ الرمضانية، يُمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم الفخم والجذاب، لعِقد من ماركة بولغاري Bvlgari، وهو عِقد DIVAS 'DREAM، المصنوع من الذهب الوردي عيار 18 قيراطاً، مع الروبليت الوردي، والتورمالين الوردي، والجمشت، والألماس المرصوف.

ويمكنكِ تنسيق هذا العِقد الفاخر، مع عباية أو قفطان أنيق باللون البنفسجي الداكن، أو باللون الكحلي، لإطلالة فخمة وجذابة خلال سهراتكِ الرمضانية.

خاتم من التورمالين الوردي، من شوميه Chaumet

خاتم من التورمالين الوردي، من شوميه Chaumet

لإطلالة فخمة وفاخرة بحجر التورمالين، قدمت ماركة شوميه Chaumet هذا التصميم الجذاب، لخاتم كبير مُصممٍ على الطراز الصيني؛ حيث جاء تصميم الخاتم الذهب الوردي عيار 18 قيراطاً، مُرصعاً بقطع الألماس الأبيض، التي تزين حجراً كبيراً من التورمالين الوردي، بقِطع بيضاوي، وصل وزنه لـ 7.89 قيراطاً.

ويُمكنكِ تنسيق هذا الخاتم الفخم، مع إطلالة رمضانية فاخرة، بتنسيقه مع قفطان أسود أو باللون النبيتي أو البني، وحذاء ذي كعبٍ عالٍ باللون الذهبي.

أقراط من التورمالين، من ديور Dior

أقراط من التورمالين، من ديور Dior

لإطلالة أكثر نعومة وأناقة، قدمت ماركة Dior هذا التصميم الجذاب، لأقراط دائرية على شكل زهور خيالية، مُصممة من الذهب الأبيض ومُرصعة بالألماس والزبَرجد والروبليت والتورمالين الوردي.

ويُمكنكِ تنسيق هذه الأقراط الناعمة، مع إطلالة أنيقة بقفطان بدرجات ألوان الرمادي، أو الأزرق؛ مما يمنحكِ إطلالة رمضانية ناعمة تناسب المرأة الرومانسية.

تابعي المزيد: أرقى موديلات مجوهرات التورمالين لرمضان 2021