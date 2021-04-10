رغم فوائدها الصحية.. أطعمة يحذر تناولها ليلًا: أضرارها وخيمة

القاهرة - سمر حسين - صحة

ليس كل طعام آمن وصحي طوال الوقت، لذلك يجب تناول بعض الأطعمة الطبيعية في الوقت المناسب حتى يستفيد الجسم بقيمتها الغذائية دون أضرار.

إيلينا كالين، أخضائية التغذية الروسية، تشير إلى أن عدد من الأطعمة يفضل عدم تناولها في مساء اليوم، حتى يحصل الجسم على القسط الكافي من الراحة والنوم العميق.

خضار الكرفس

خضار الكرفس، أول الأطعمة التي أوصت «كالين» بعدم تناوله في المساء، رغم أنه مفيد لإنقاص الوزن، لكنه يعتبر من الخضار المدرّة للبول، وبالتالي يزيد من عدد مرات الذهاب إلى المرحاض ليلا ما يؤدي إلى الاستيقاظ المتكرر من النوم.

المكسرات

المكسرات من الأطعمة التي يجب تجنبها في المساء، لأنها تحتوي على كمية كبيرة من «النشاء والسكر والدهون»، وبالتالي تكون هذه المواد الغذائية حملا ثقيلا على الجهاز الهضمي، «بحسب أخصائية التغذية».

وربما يشعر الشخص بالنعاس والخمول، لكن في الوقت نفسه، تستغرق الأطعمة الدهنية التي يتم تناولها في المساء وقتا طويلا للهضم ويمكنها أن تؤثر ليس فقط على النوم ولكن أيضًا على فقدان الوزن.

التوت البري

«كالين» لفتت إلى أن تناول الخضار الطازج والفواكه والتوت البري في الليل، من الممكن أن يتسبب فى الانتفاخ وألم في البطن مما يسبب إزعاجا في فترة المساء.

وإن الفواكه تحتوي على العديد من الفيتامينات وعلى القليل من السعرات الحرارية، لكن من الأفضل تناولها في فترة ما بعد الظهيرة أو في الصباح، لأنه في فترة المساء يتباطأ التمثيل الغذائي حيث يتم هضم الألياف الغذائية ببطء ويمكن أن يؤدي ذلك إلى انتفاخ البطن المصحوب بآلام غير مرغوب بها، ولهذا يستيقظ الشخص أكثر رغبة في الأكل صباحا.

مشروبات تحتوي على الكافيين

ومن بين الأطعمة التي ينصح بعدم تناولها ليلًا: الفاصولياء والفطر والمشروبات التي تحتوي على الكافيين.