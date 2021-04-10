من النفي للخطوبة.. الكتمان «تيمة» شام الذهبي في علاقاتها العاطفية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على أنغام أغنية «معاك قلبي» للفنان عمرو دياب، وفى حفل عائلي بسيط أقيمت خطبة شام الذهبي، ابنة المطربة أصالة، على أحمد هلال، نجل أحد رجال الأعمال المصريين.

الخطبة فاجأت بها شام الذهبى متابعيها، وربما هو ما اعتادت عليه «شام» إذ تتعمد إخفاء تفاصيل علاقاتها العاطفية ومن ثم الكشف عن تطور مفاجئ.

الأمر ذاته، حدث مع خطبتها السابقة على طبيب التجميل معتز نصير، إذ فاجئت أيضًا متابعيها بالخطبة بعدما نفت كثيرًا عدم وجود أي علاقة عاطفية تربطهما، ليكن «الكتمان» هو التيمة الأساسية التي تعتمد عليها شام الذهبي، في علاقاتها العاطفية رغم وجود الشواهد الدالة على ذلك.

شام الذهبي وأحمد هلال

في وقت سابق كشفت الفنانة الفنانة السورية أصالة، حينما حلت ضيفة في برنامج «سهرانين»، الذي يذاع عبر فضائية «ON»، عن مفاجأة في حياة ابنتها «شام»، إذ ذكرت وقتها أن ابنتها ستتزوج قريبًا، واكتفت بذلك دون أن تكشف هوية الشاب الذى ترتبط به ابنتها.

وعلقت المطربة أصالة وقتها: «هتتجوز قريبًا والشاب اللي بتحبه أنا كمان بحبه كتير.. وإن شاء الله يكون مثل ما بتوقع».

وعقب اللقاء بفترة، فاجئت شام الذهبي، متابعيها، بنشرها صورة عبر خاصية القصص المصورة لحسابها الرسمي على تطبيق «إنستجرام»، جمعتها بشخص على شاطئ البحر، لم توضح الصورة ملامحهما.

وظهرت «شام» خلال لحظة غروب الشمس، وتركت في الخلفية أغنية «بين إيديك» لوالدتها الفنانة أصالة، دون ذكر أي تفاصيل أخرى.

وكانت «شام» نشرت أيضا في وقت سابق، صورة لها وهي تمسك بيد الشاب داخل السيارة، وأشارت إلى حسابه على «إنستجرام» وهو أحمد هلال.

ورغم عدم حديث أصالة وابنتها عن وجود أي علاقة عاطفية تربطها بشخص آخر، واكتفت بنشر صور قليلة دون الكشف عن أي تفاصيل، فاجأت متابعيها، بالأمس بالخطوبة التي تمت بشكل عائلي على ضفاف النيل.

شام الذهبي ومعتز نصير

وقبل أشهر فسخت شام الذهبي، خطبتها على معتز نصير طبيب التجميل، في صمت تام ودون إعلان، مثلما بدأت علاقتهما العاطفية التي نفت كثيرًا إقامتها.

وعلى مدار عدة أشهر ظلت «شام» تنفي علاقتها العاطفية مع طبيب التجميل معتز نصير، رغم ظهورهما معا في عدد من المناسبات، كان بينها في إحدى حفلات عيد الحب، إذ نشرت صور تجمعهما وعلقت عليها: «دكتوري الوسيم.. عيد حب سعيد».

وفي مناسبة أخرى جمعت بين العائلتين، نفت وقتها ابنة أصالة خطوبتها لمعتز نصير، موضحة أن الزيارة كانت تلبية دعوة غداء بين العائلتين وليست خطوبة رسمية.

ودون ترتيب مسبق، أعلنت شام خطبتها على طبيب التجميل معتز نصير، في حفل عائلي بسيط، ووجهت وقتها رسالة رومانسية لخطيبها: «شكرا لك يا معتز على صدقك وكونك أنت.. وتبين لي جانبا مختلفا من الحياة.. سأكون معك ولك إلى الأبد».

وكعادتها لم تفصح «شام» عن نبأ انفصالها عن معتز نصير، إذ كشف جو رعد، مصفف الشعر الشهير، عن الخبر، بحسب ما عرفه من أصالة، خلال تواجده معها في تصوير أغنيتها الجديدة: «لا تستلم»، في لبنان، فحينما سألها عن تجهيزات الزفاف، أخبرته بأنه لا يوجد شيء حاليًا.