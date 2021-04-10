«بعد تعافيها من كورونا».. رحيل مفاجئ لشابة يصدم محبيها: «كانت أطيب خلق الله»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الحزن خيمت على صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لوفاة فتاة تدعى ميرال عبد المنعم، بشكل مفاجئ، وهو ما تسبب في صدمة كبيرة لأصدقائها الذين نعوها عبر تعليقاتهم على حسابها الشخصي.

الفتاة تعرضت لأزمة قلبية مفاجئة

وحسبما كشفت إحدى صديقات الفتاة خلال التعليقات، موضحة سبب وفاة «ميرال»، قائلة إنها تعرضت لأزمة قلبية مفاجئة، وهو ما تبين من خلال المنشورات الخاصة بالفتاة الراحلة، حيث كانت نشطة قبيل وفاتها بيوم واحد عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مدونة منشور ساخر عن بعض الإعلانات والأعمال المقرر عرضها خلال رمضان المقبل.

حزن أصدقاء «ميرال»: كانت أطيب خلق الله

وسرعان ما انهالت التعليقات، على مدار الساعات القليلة الماضية، من قبل أصدقاء الفتاة، ناعين إياها، ومعبرين عن حالات حزنهم الشديدة، فجاء من بين التعليقات، «الله يرحمك يا ميرال كنتي من أطيب خلق الله»، «لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الله يرحمك يا حبيبتي في الجنة يارب ربنا يرحمك ويثبتك عند السؤال ويصبر أهلك يارب»، «ربنا يرحمك يا حبيبتي ويصبر قلب أمك وأبوكِ مش مصدقة خبر موتك لحد دلوقتي إنا لله وإنا إليه راجعون».

معلومات عن الفتاة الراحلة

ويرصد «هن» خلال هذا التقرير، أبرز المعلومات عن الفتاة ميرال عبد المنعم، حسب حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، والمجموعة الرسمية الخاصة بدراسة الخدع البصرية بالجامعة الأمريكية في القاهرة.

- تدعى ميرال عبد المنعم.

- خريجة برنامج الفنون البصرية بالجامعة الأمريكة بالقاهرة عام 2014.

- في ديسمبر الماضي، أصيبت بفيروس كورونا المستجد، حسبما دونته خلال منشور خاص بها عبر صفحتها بموقع «فيس بوك».

- في سبتمبر الماضي، شاركت أصدقاءها في تحدي «صور الطفولة»، حيث نشرت صورتين لها، في مرحلتين الشباب والطفولة.