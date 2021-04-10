للوقاية من «السالمونيلا».. طرق التعرف على صلاحية البيض قبل تناوله

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعد البيض من الأغذية ذات القيمة الغذائية العالية لاحتوائه على عناصر غذائية ضرورية لنمو الجسم وتجديد خلاياه، كما يعد مصدراً هاما للبروتين والفيتامينات والمعادن المفيدة لصحة الإنسان.

ورغم فوائد البيض، إلا أن تناوله إذا كان فاسدًا، قد يتسبب في الإصابة ببكتريا «السالمونيلا» أو التسمم الغذائي، لذا يجب التأكد من صلاحية البيض قبل تناوله.

وذكرت إذاعة صوت ألمانيا «دويتشه فيله»، أنه إذا كان طعم البيضة أو رائحتها غريبة، فعادة ما يرجع ذلك إلى خطأ في التخزين، وذلك لأن القشرة تمتص روائح الأطعمة المحيطة بها بسرعة.

وأضافت «دويتشه فيله»، أنه إذا تم تخزين البيض في الثلاجة بجانب البصل، فإنه لا يأخذ الرائحة فحسب بل يختلف أيضا مذاقه.

وقال موقع «أبيكوريوس» المختص في التغذية، إنه توجد طريقة أكثر موثوقية يمكن إجراؤها في 3 ثوانٍ للتحقق من مدى صلاحية البيض للأكل.

وأوضح الموقع، أنه «كل ما تحتاجه في إجراء الاختبار هو وعاء من الماء عميق بما يكفي لغمر بيضة»، مضيفا: «قم بإسقاط البيض النئ برفق في الماء البارد وشاهد ما يحدث».

البيضة الغارقة في الإناء على جانبها العريض طازجة جدا

وتعتبر البيضة التي تغرق على جانبها العريض طازجة جدًا، إذ يحتوي البيض الطازج على كمية أقل من الهواء تحت قشر البيض، لذلك يغوص في قاع الوعاء عند وضعه في الماء.

وأضاف الموقع، أنه عندما تغرق البيضة في الماء وتقف في القاع على نهايتها الأصغر فهذا يعني أن البيضة ما تزال صالحة للأكل، وكلما طالت فترة بقاء البيض، زاد تبخر السائل الموجود داخل البيضة، تاركا جيوبًا هوائية لتحل محلها، مما يجعل البيضة تقف على جانبها الأصغر وتطفو تقريبًا.

واشار «أبيكوريوس»، إلى أنه إذا طفت البيضة ولم تغرق في الآناء، فهذا يعني أن البيضة تحتوي ما يكفي من الهواء، لذلك فليس من الجيد تناولها بعد الآن.

كما يمكن تحديد ما إذا كانت البيضة طازجة، وذلك عن طريق هزها بالقرب من الأذن والاستماع إلى صوت الخفقان داخلها، وفي حالة سماع صوت حفيف، فهذا ليس جيدًا، إذ يعني أن الصفار أصبح مائيًا وقديما.