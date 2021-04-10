قصة «تغريد» أصغر «معلمة» في سوق السمك.. فرضت نفسي على الرجالة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

روت تغريد إبراهيم، أصغر «معلمة» في سوق السمك، قصتها مع هذه المهنة غير التقليدية للفتيات، قائلة إنها بعد خروج والدها على المعاش، قررت عائلتها الاشتراك في مشروع عبارة عن محل للسمك، وكان يتابع العمل فيه والدها وشقيقها، وبعد مرض والدها قررت الوقوف مكانه لمتابعة الحسابات والعاملين فيه، «بدأت من أول حاجة في اصطياد السمك لحد ما وصلت إني يتقالي معلمة».

وأضافت «تغريد»، خلال اتصال عبر «زووم»، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلامي حسام حداد وجومانا ماهر: «الناس في الأول رفضت وجودي، لأن دي مهنة رجالية زي ما بنقول عليها، بعد كدة بدأوا يتقبلوا وجودي، ويتعودوا عليا لأني فرضت نفسي، ومستنتش حد يديلي فرصة، ومفيش فرق بين الراجل والست والمهم الشغل خارج إزاي».

وأشارت إلى أنها تحب تناول السمك البوري المقلي، حيث يجري تتبيلها ثم «التغبير»، وهي العملية التي يجري خلالها وضع السمك في الدقيق، ليصبح «مقرمش».

ولفتت إلى أن ممارستها لعبة الـ«كيك بوكسنج» أفادها في عملها: «عشان أقدر أدافع عن نفسي، وأبقى متأكدة مليون في المية لو حد ضايقني في الشارع أقدر أخد حقي، وعيلتي كلها مبسوطة بيا، وحاليا بنسوق البراند بتاعنا عن طريق السوشيال ميديا وهنزل منتج أول مرة يبقى في مصر وهنكون المحل الوحيد اللي بنعمله».