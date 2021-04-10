5 أسباب لـ تنميل اليدين أثناء النوم.. كيف يمكنك التصرف؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

لقد جرب معظمنا الاستيقاظ في منتصف الليل، وذلك بسبب أنك شعرت بتنميل في يديك، وفي بعض الأحيان، نشعر أيضًا بإحساس وخز، كما لو أن "دبابيس وإبر" صغيرة تخترق أجسامنا.

ولكن لماذا يحدث هذا، وهل يجب أن نقلق بشأنه أم لا، هذا ما يوضحه موقع "brightside" الأمريكي.

أسباب حدوث هذه المشكلة؟

1- وضعية النوم:

النوم على بطننا وأيدينا تحت أجسامنا، أو الاستلقاء على ظهورنا وأيدينا تحت رؤوسنا، أو الغفوة على جانبنا والتواء ذراعنا هي أوضاع نوم سيئة، يمكن أن تسبب ضغطًا ممتدًا على أعصابنا، ينتج عن ذلك اضطراب في تدفق الدم، ويتفاعل نظامنا العصبي مع الشعور بالوخز.

2- عصب مقروص:

يمتد العصب الزندي من الكتف إلى الكوع، وهو مسؤول عن توفير الإحساس بأيدينا، ومن الأعراض المحتملة لعصب زندي مقروص أو مضغوط، ألم الرسغ، وقبضة ضعيفة، وخدر في اليد، وعادة ما يختفي الألم من تلقاء نفسه، ولكن إذا استمر لأكثر من يومين، فقد حان الوقت لرؤية الطبيب.

3- نقص فيتامين ب 12:

يحافظ فيتامين ب 12 الموجود بشكل طبيعي في اللحوم والأسماك والدواجن ومنتجات الألبان على صحة أعصابنا وخلايا دمنا، ويمكن أن يتسبب نقص فيتامين ب 12 في الجسم في حدوث مشاكل عصبية، والتي قد تظهر من خلال الإحساس بنقص أو وخز.

4- التوتر والقلق:

عندما نشعر بالقلق أو التوتر، يقوم جسمنا بتنشيط الاستجابة للهروب، حيث يتم إطلاق هرمونات التوتر، من أجل تحسين قدرتنا على التعامل مع التوتر أو القلق، ويتضمن رد الفعل الفسيولوجي هذا إعادة توجيه تدفق الدم إلى أجزاء الجسم الأخرى الأكثر أهمية لبقائنا على قيد الحياة.

ويؤدي انخفاض الدورة الدموية في مناطق معينة إلى الشعور بالوخز والإبر، ويمكن أن يسبب الإجهاد أيضًا توترًا في عضلاتنا، مما قد يؤدي إلى الشعور بالوخز.

5- الحالات الطبية الأساسية:

قد يكون التنميل المزمن أيضًا أحد أعراض حالة طبية تؤثر على الجهاز العصبي للجسم، وذا كان التنميل مصحوبًا بضعف العضلات أو أعراض أخرى، فمن الأفضل استشارة الطبيب أو مقدم الرعاية الصحية على الفور.

كيفية تجنب أو تقليل حدوث ذلك؟

- مد ذراعيك لأعلى:

يمكنك أيضًا مد ذراعيك لأعلى، وهز رأسك جنبًا إلى جنب، وتحريك الكتفين لأعلى ولأسفل لتحرير التوتر في الرقبة وتخفيف الأعصاب.

- تحسين وضع نومك:

ضع الذراعين واليدين بشكل صحيح، وتجنب ثنيهما تحت الجسم، وحاول إبقاء الرسغين مستقيمين لضمان تدفق الدم بسلاسة، ثم نام مع وضع ذراعيك على جانبيك، بدلًا من رفعهما فوق رأسك، ولمنع قطع الدورة الدموية باتجاه اليدين، تجنب النوم بوضعية الجنين، حيث أن ثني الذراعين والأكواع يمكن أن يضغط على الأعصاب.

- تبني أسلوب حياة صحي:

تحسن التمارين المنتظمة من صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام، وتساعد الدورة الدموية لدينا، ويمكن أن تساعدنا عادات الأكل الجيدة أيضًا في تجنب نقص الفيتامينات وتقليل آلام الأعصاب.

- ابحث عن علاج للمشاكل الطبية:

للأعراض الشديدة أو المزمنة، استشر طبيبك لتأكيد ما إذا كان التنميل أو الإحساس الشائك ناتجًا عن حالة طبية موجودة أم لا، ولمناقشة العلاج أو الدواء المناسب.

- ابحث عن العلامات التحذيرية التي تتطلب اهتمامًا فوريًا:

يمكن أن يكون التنميل المفاجئ أيضًا علامة على حدوث سكتة دماغية، لذلك إذا كان التنمل مصحوبًا بدوخة وشلل وصعوبات في التحدث وفقدان التوازن وصداع شديد، فاستشر الطبيب فورا.