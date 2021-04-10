السيرة الذاتية لصباح مشالي.. واحدة من أفضل 4 مهندسات عالميا «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ظهر اسم المهندسة صباح مشالي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء ورئيس لجنة المهندسات وعضو مجلس نقابة المهندسين، في الأخبار ومحركات البحث بعدما تم اختيارها ضمن أفضل 4 مهندسات عالميا لعام 2020، من الاتحاد العالمي للمنظمات الهندسية (WFEO) بباريس، وذلك في 27 مارس الماضي، ثم تم تكريمها أمس الأول الخميس 8 أبريل، ويستعرض التقرير التالي السيرة الذاتية لصباح مشالي

أول سيدة تترأس شركة نقل الكهرباء

وقبل استعراض السيرة الذاتية لصباح مشالي، تجدر الإشار إلى أنها اختيرت في عام 2018 ضمن أفضل خمسين شخصية نسائية مؤثرة في الاقتصاد المصري، ولها العديد من الأوراق البحثية والعلمية في مجال الشبكات الذكية والطاقات المتجددة.

كما تعد «مشالي»، أول إمرأة تتولى رئاسة وقيادة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، طبقا للقرار الوزاري الذي أصدره الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، رقم 12 لسنة 2019 في يناير 2019، بتعيين مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسة المهندسة صباح مشالي رئيساً والعضو المنتدب للشركة.

السيرة الذاتية لصباح مشالي

وبالعودة لموضوع التقرير الذي يتحدث عن السيرة الذاتية لصباح مشالي فيمكن إيجازها في النقاط التالية:

- تخرجت صباح مشالي في كلية الهندسة جامعة القاهرة عام 1986 شعبة كهرباء.

- التحقت بعد تخرجها للعمل بهيئة كهرباء مصر المركز القومي للتحكم فى الطاقة عام 1989، وشغلت منصب وكيل أول وزارة الكهرباء لتطوير الأداء والاتصال السياسي

- وتشمل السيرة الذاتية لصباح مشالي أيضا دراستها بأكاديمية ناصر العسكرية العليا وتخرجت منها عام 2002.

-درست في جامعة هارفارد الأمريكية «برنامج إعداد القيادات التنفيذية» بالشرق الأوسط عام 2003.

مناصب شغلتها صباح مشالي

- وباستعراض السيرة الذاتية لصباح مشالي يتبين أنها شغلت عدة مناصب منها مساعد وزير الكهرباء و الطاقة كما شغلت العديد من المناصب بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة كان آخرها وكيل وزارة اول لتطوير الأداء والاتصال السياسي وذلك من عام 2012 إلى 2019.

- تشغل صباح مشالي حاليا منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لنقل الكهرباء وذلك منذ عام 2019، كما تشغل منصب نائب رئيس رابطة مشغلي شبكات نقل الكهرباء بدول حوض البحر الأبيض المتوسط.

- وتشغل «مشالي» عضوية العديد من الشركات والمنظمات المصرية والعالمية منها عضوية جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وعضوية شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء والهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

-وحصلت المهندسة صباح مشالي على منصب مقرر الشعبة القومية لمجلس الطاقة العالمي وممثل مصر وشمال أفريقيا بالمنظمة الأفريقية للمواصفات الكهروتقنية (AFSEC)، وعضوية القومية المصرية الكهروتقنية والمجلس الدولي للأنظمة الكهربائية الكبيرة والشعبة القومية لشبكات توزيع الكهرباء.

- كما تقول السيرة الذاتية لصباح مشالي أنها حصلت على عضوية العديد من المنظمات الاقليمية والدولية مثل (CIGREE-CIRED-IEC-AFSEC).