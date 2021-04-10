راغب علامة: تعرفت على زوجتي وعمرها 16 عاما.. وطلبت يدها بعد 7 سنوات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قال الفنان راغب علامة، إنه تعرف على زوجته «جيهان» في إحدى حفلاته بدولة الكويت، وكانت في سن الـ16 عامًا حينها، حيث جاءت لالتقاط صورة ومعها والديها أثناء الحفل، وأعجب بها حينها، ولكنه لم يتذكرها بعد ذلك.

قاما بكتب الكتاب في غضون أسبوعين فقط

وأضاف «علامة»، خلال استضافته ببرنامج «السيرة» والذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني والمذاع على فضائية «DMC»، أنه بعد مرور7 سنوات طلبت منه والدته أن يتزوج وحينها ذهب معها للزواج بشكل تقليدي، وبالمصادفة التقاها مرة أخرى، وهي الفتاة التي كانت والدته تريده الزواج منها، حتى قاما بكتب الكتاب في غضون أسبوعين فقط.

راغب: زوجتي بيتها خط أحمر

ولفت إلى أنه بعد زواجهما حكت زوجته له قصتها معه أثناء حفلته بالكويت في حين لم يتذكر هو ذلك الموقف إلا بعد فترة من الزواج، «أنا مدين ليها بالحفاظ على البيت والعيال وتربيتهم بشكل مشرف، واهتمامها فيا وبالنسبة ليها البيت خط أحمر محدش يقرب عليه».

علامة: زواجي عمره 25 عاما

وأكد أن زوجته دائما ما تعشق الاستقرار، وهي تحب أبناءها وعائلاتها ودائما ما تعرف كيف تحافظ على بيتها، «احنا اتجوزنا سنة 1996 وبقالنا 25 سنة، وكانت بنت بريئة عندها 16 سنة وكانت معجبة بي مع أهلها».

وأشار إلى أنه لن ينهر ولديه على أي من علاقاتهما العاطفية، حيث أنه دائما ما يتقبل أخطاءهما ولا ينهرهما: «أنا ولادي بحكي معاهم كتير وأنا وهما أصحاب وبنحكي لكل شيء، ووصيتي ليهم أنهم لا يسبوني لحالي لما أكبر».