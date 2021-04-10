راغب علامة: مش حاسب قصص الحب اللي في حياتي.. وسيدة حاولت تقنعني ببنت مش بنتي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قال الفنان راغب علامة، إنه يرى نفسه في بعض الأحيان «طايش» لأنه عاش حياته كما يريد، وكان دائما ما يحب الفتاة غير المتصنعة، موضحًا: «أنا مليش في النكد، وضحكة البنت بتدل عليها، ومش حاسب قصص الحب اللي في حياتي».

وأضاف «علامة»، خلال استضافته ببرنامج «السيرة» والذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني والمذاع على فضائية «DMC»، أنه لا يجوز إظهار أن المرأة دائما ما تكون الضحية والرجل هو المفترس، كما أنه لم يقم أبدا بالضحك على أي فتاة طيلة حياته، «أنا مش بعمل نزوات وبتكون علاقة حب».

وأوضح أنه من الأشخاص الذي لا يستطيع ضبط مشاعره ويقوم بالتعبير بشكل دائم عن ما بداخله، «واحدة بس اللي ضحكت عليا، وطلبت مني أقول للإعلام أنها زوجتي، وظنيت أن بنتها بنتي وبعد ما عملت تحاليل طلعت مش بنتي، والأطفال بالنسبة لي نقطة ضعفي».

ولفت إلى أنه في إحدى المرات وفي عام 1982 حاولت إحدى معجباته أن تدخله عالم المخدرات، ولكنه بعد علمه بحيازتها للمواد المخدرة قام بطردها من غرفته، وهددها بمهاتفه قوات الأمن «في هذا الموضوع أنا كتير شديد وصارم».

وأكد أن زوجته أسعد زوجة وسيدة، ودائما ما تعشق الاستقرار، وهي تحب أبناءها وعائلاتها ودائما ما تعرف كيف تحافظ على بيتها، «احنا اتجوزنا سنة 1996 وبقالنا 25 سنة، وكانت بنت بريئة عندها 16سنة وكانت معجبة بي مع أهلها».