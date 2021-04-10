7 أشياء ﻻ تفعلها في الجيم.. منها التحدث في الهاتف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: نور جمال

عادة ما نذهب جميعناً إلى الجيم وفي كثير من الأحيان نصادف أشخاص يجعلونا نتمنى أن نبقى في المنزل ولا نأتي مرة أخرى.

وفي هذا التقرير سنعرض لكم بعض من تلك النماذج من خلال موقع "brightside".

1- لا تترك المعدات عليها عرق:

في حين أنه من الطبيعي التعرق أثناء التمرين، فإن استخدام منشفة يعد جزءًا مهمًا من آداب الصالة الرياضية المناسبة، بالإضافة إلى مسح العرق عن الجهاز بعد استخدامه، ويجب أن تعرف أن معظم الآلات مغطاة بالجلد ولن يختفي عرقك ما لم تمسحه.

2- لا تشغل المعدات إلا إذا كنت تستخدمها:

هناك أشخاص يجلسون فقط على المعدات، أو إنهم يرسلون رسائل نصية على هواتفهم، أو يفحصون رسائل البريد الإلكتروني، أو يلتقطون صورًا تذكارية، أو حتى يأخذون قيلولة بينما هناك آخرون ينتظرون الوصول إلى هذا الجهاز المحدد، إذا كنت في صالة الألعاب الرياضية، فأنت هناك لممارسة الرياضة، لا تنسى ذلك.

3- عمل المكالمات وتشغيل السماعات:

بعض الأشخاص الأكثر إزعاجًا في صالة الألعاب الرياضية، هم أولئك الذين يجرون محادثات طويلة وعالية جدًا على هواتفهم أثناء التمرين، وهناك أيضا أنواع أخرى مزعجة، هم أولئك الذين يحبون تشغيل موسيقاهم بمستوى صوت مرتفع، بحيث يمكن للآخرين سماعها حتى من خلال سماعات الرأس الخاصة بهم.

4- آلات للجميع:

لا تقض ساعتين على جهاز المشي، إذا رأيت أن هناك أشخاصًا ينتظرون استخدامه أيضًا فهناك الكثير من الآلات.

5- ترك الأوزان في كل مكان:

ضع الأوزان دائمًا في مكانها المناسب، فقد يؤدي تركهم في أرضية صالة الألعاب الرياضية إلى سقوط شخص ما أو إصابته.

6- الحضور متأخرا:

لا تتأخر عن الحصة التعليمية، فيمكن أن تكون حصة لياقة جماعية أو جلسة تدريب شخصية، فيؤدي هذا إلى تشتيت انتباه المدرب والأعضاء الآخرين، إذا وصلت متأخرًا، فتأكد على الأقل من عدم المقاطعة بأقل قدر ممكن.

7- غرفة تغيير الملابس ليست حمامك الشخصي:

هناك دائمًا ذلك الشخص الذي يسير عارياً في جميع أنحاء الغرفة مما يجعل الآخرين يشعرون بعدم الارتياح، وهناك من يستخدمون أدوات إزالة الشعر في الحمام لساعات ويتركون كل شيء مغطى بالرغوة، حتى لو كنت لا تمانع في رؤيتك عارياً.

تذكر أن هناك آخرين لا يشعرون بالراحة من التواجد حول شخص عارٍ أو خلع ملابسه في الأماكن العامة، احترم الآخرين ووقتهم وخصوصيتهم، وضع في اعتبارك أن غرفة خلع الملابس في الجيم ليست حمامك الشخصي، وتأكد من تنظيف مكانك.