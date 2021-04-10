بالأبيض هاني عادل يحتفل بزفافه في أجواء رومانسية (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

احتفل الفنان هاني عادل بحفل زفافه، في أجواء رومانسية على أحد الشواطىء بين أصدقائه والمقربين.

وظهر هاني عادل في فيديو متداول لحفل الزفاف، بصورة غير تقليدية للعريس المصري، حيث كان يرتدي قميص وبنطلون باللون الأبيض، واضعًا عقد من الورود على صدره، وشال من اللون الكشمير على كتفه.

أما عروسته، فظهرت أيضًا بإطلاله بسيطة بفستان أبيض رقيق بقصة الكب، وتسريحة الشعر الويفي، حاملة في يدها بوكيه ورد الزفاف.

وكانت آخر أعمال هاني عادل مسلسل "ليه لأ" مع النجوم: أمينة خليل، هالة صدقي، شيرين رضا، محمد الشرنوبي، ومحسن محيي الدين، تأليف مريم نعوم، وإخراج مريم أبو عوف.