الامارات | احتجاز سائق إسباني يسير في الاتجاه الخاطئ ومعه جثة

شكرا لقرائتكم خبر عن احتجاز سائق إسباني يسير في الاتجاه الخاطئ ومعه جثة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتجزت الشرطة سائقاً كان يسير في اتجاه خاطئ ومعه جثة متحللة بشكل سيئ في مركبته في إسبانيا، أمس، بعد مطاردة من الشرطة.

وأضافت الشرطة أن المطاردة التي شارك فيها العديد من مركباتها انتهت عندما تعرض السائق (66 عاماً) لحادث على الطريق السريع، القريب من قرية بإقليم كتالونيا على بعد 40 كيلومتراً جنوب الحدود مع فرنسا.

وذكرت صحيفة «إل بايس» الإسبانية، أن الحادث وقع على الحدود بين فرنسا وإسبانيا، عندما التف الرجل بشكل مفاجئ بسيارته حول نقطة تفتيش في منطقة «لو بولو» الفرنسية، وقاد السيارة في الاتجاه الخاطئ. واتصلت الشرطة الفرنسية على الفور بالسلطات الإسبانية، وكان الرجل مواطناً إسبانياً يعيش منذ فترة طويلة في سويسرا، طبقاً لما ذكرته الصحيفة نقلاً عن السلطات. وأضافت الصحيفة أن الراكب القتيل هو شريك حياته السويسري، الذي توفي عن عمر 88 عاماً في ظروف غير واضحة، قبل نحو ثلاثة أسابيع، وسيتم إجراء تشريح للجثة.

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