الامارات | «ولكام تو أميركا» ألبوم غير معروف للمغني الراحل برنس

شكرا لقرائتكم خبر عن «ولكام تو أميركا» ألبوم غير معروف للمغني الراحل برنس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - من المقرر أن يصدر في 30 يوليو المقبل ألبوم غير منشور سابقاً للمغني برنس بعد خمس سنوات على وفاته، ويحمل عنوان «ولكام تو أميركا»، على ما أعلنت «ليغاسي ريكوردينغز» التابعة لشركة «سوني».

وبدأ أمس عبر المنصات التدفقية بث الأغنية التي يحمل الألبوم عنوانها، وفيها يقول برنس بطريقة محكية ومغنّاة إن الولايات المتحدة «أرض الحرية (ولكنها أيضاً) أرض للعبيد».

ويعود تاريخ الألبوم إلى عام 2010، وهو مأخوذ من محفوظات استديو التسجيل الخاص بالمغني الراحل.

ويحوي الاستديو مجموعة من الأغنيات التجريبية والألبومات المنجزة وغير المنجزة، والتسجيلات الحية. وأحاط برنس كنوزه المخفية بالكتمان خلال حياته، قبل وفاته في 2016 عن عمر يناهز 57 عاماً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news