الامارات | أندريا بوتشيلي في حفل غير مسبوق بمدائن صالح

شكرا لقرائتكم خبر عن أندريا بوتشيلي في حفل غير مسبوق بمدائن صالح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحيا التينور الإيطالي أندريا بوتشيلي حفلة غير مسبوقة في موقع الحِجر الأثري (مدائن صالح)، وهي مدينة تاريخية في الصحراء بمحافظة العلا في غرب السعودية، على خلفية مقابر منحوتة في الصخر وأطلال رملية.

وأوضح منظمو الحفلة، التي عرضها التلفزيون، أن المغني الذي غنى حتى الآن مرتين على الأقل في المملكة، كان «أول فنان في التاريخ يقدم حفلاً موسيقياً على أرض» موقع الحِجر.

وقدّم بوتشيلي الحفلة يرافقه أفراد عائلته في الموقع المدرج على قائمة «اليونسكو» للتراث العالمي، وهي منطقة بقيت معزولة لمدة طويلة، وتعد متحفاً في الهواء الطلق.

وأدى بوتشيلي أغنية ليونارد كوهين «هللويا» في دويتو مع ابنته الصغيرة فيرجينيا أمام جمهور أفاد المنظمون بأنه اقتصر على أقل من 300 شخص، بسبب جائحة «كوفيد-19».

ويعود تاريخ موقع العلا إلى قرون، ويضم مقابر وفنوناً نبطية منحوتة في صخور بلون الكراميل، ويُعد أبرز المعالم السياحية السعودية. بدأت السعودية بإصدار التأشيرات السياحية للمرة الأولى في عام 2019، وخصصت مليارات لتطوير مواقع مثل العلا. ودعت عدداً من الموسيقيين العالميين - من جانيت جاكسون إلى مغني الراب «50 سنت» إلى فرقة البوب الكورية الجنوبية «بي تي إس» إلى إحياء حفلات في الموقع، لكن الوباء أوقف الحملة الطموحة للترفيه والسياحة.

أول فنان يقدّم حفلاً موسيقياً على أرض موقع الحِجر.

الموقع مدرج على قائمة «اليونسكو» للتراث العالمي.

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