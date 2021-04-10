الامارات | «سيلفي» من على سطح المريخ

شكرا لقرائتكم خبر عن «سيلفي» من على سطح المريخ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشرت وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» صورة «ذاتية» التقطها مسبارها «بيرسيفرانس» عبر المروحية المصغرة «أنجوينتي» على كوكب المريخ.

واستخدمت عربة «ناسا» ذراعها الآلية لالتقاط الصورة، والتي في الواقع تم جمعها معاً من 62 لقطة فردية، وفي المقدمة يمكن رؤية «أنجوينتي» على بعد نحو أربعة أمتار.

ومن المقرر أن تجري المروحية التي يبلغ وزنها نحو 1.8 كيلوغرام، أولى رحلاتها على الكوكب الأحمر خلال الأيام المقبلة.

ومن المتوقع أن تصل إلى ارتفاع يبلغ نحو ثلاثة أمتار في رحلتها الاختبارية الأولى، ثم تحوم في المكان لمدة 30 ثانية قبل أن تعود للهبوط على سطح المريخ. وستكون الرحلة هي الأولى لطائرة على كوكب آخر. ومن المتوقع أن تباشر «أنجوينتي» المزودة ببطاريات ليثيوم العديد من الرحلات الاختبارية الأخرى لنحو شهر.

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