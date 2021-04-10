الامارات | #النصف_الحلو.. «أزياء رمضان».. فخامة واحتشام وأناقة بلا مجهود

شكرا لقرائتكم خبر عن #النصف_الحلو.. «أزياء رمضان».. فخامة واحتشام وأناقة بلا مجهود والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 10 أبريل 2021

أعلن الموقع الإلكتروني العالمي لبيع الأزياء «شي إن» عن إطلاق مجموعة حصرية رمضانية، بالتعاون مع الدكتورة خلود، تحت عنوانSHEIN X Dr.Kholoud والمتوافرة في الشرق الأوسط.

وتؤمن «شي إن» بتمكين المرأة وتدعوها لاستكشاف التفرد في شخصيتها والتعبير عنه من خلال أزياء عصرية وبأسعار معقولة، من خلال الموضة التي لا تحتاج إلى مجهود، كما تتعاون «شي إن» بشكل دائم مع عشاق الأزياء من جميع أنحاء العالم، ومن بينهم الدكتورة خلود، الطبيبة العربية المشهورة والشخصية المؤثرة في جميع أنحاء العالم العربي، التي شاركت في تصميم هذه المجموعة الرمضانية.

وتضم مجموعة SHEIN X Dr.kholoud لرمضان 2021 أربعة تشكيلات: أناقة بلا مجهود، فخامة واحتشام، موديلات رومانسية، وموديلات منزل كلاسيكية.

أناقة بلا مجهود

وهي مجموعة مستوحاة من أزياء المرأة الشرق أوسطية العصرية؛ حيث إن هذه المجموعة تمثل الأناقة دون عناء، فهي موديلات محتشمة وأنثوية، وتضم المجموعة تصاميم تقليدية تتميز بموديلات روبات فضفاضة مع بعض التفاصيل الحديثة بما في ذلك أكمام الفراشة، وياقات الدانتيل، وزينات الكشكش والفيونكات اللافتة للأنظار والجذابة.

فخامة واحتشام

هذه المجموعة المزينة بالتطريز والخرز والترتر؛ هي موديلات أنيقة من الفساتين التقليدية، والقفطان، والتونيكات، والتنانير الطويلة. وصُممت المجموعة لتكوّن تشكيلة ملابس رائعة للتجمعات الرمضانية مع العائلة والأصدقاء. وتتميز بالتصميمات التقليدية جنباً إلى جنب مع الألوان الدافئة والمشرقة من أقمشة التفتة اللامعة، والحرير الشفاف، والدانتيل لتجسد الأصالة والفخامة المطلقة.

موديلات رومانسية

تمنح هذه المجموعة أجواء العطلة الحالمة المليئة بالمرح والخيال. وتتميز الفساتين الطويلة بالألوان الرومانسية كالبنفسجي والأزرق والأرجواني مع تفاصيل متقنة تشمل الثنيات، والكشكش، والفيونكات. الطبعات والرسومات على الأقمشة تأتي في ألوان الباستيل الرائعة، بالإضافة إلى القمصان والفساتين بمطبوعات الأزهار التي تضفي مظهراً فريداً وتكمل أجواء البهجة والسعادة.

موديلات منزل كلاسيكية

في شهر رمضان يجد بعض الناس الفرصة للحصول على بعض الراحة وقضاء الوقت مع الأهل في المنزل. وتتوافر هذه المجموعة للرجال والنساء وتجمع بشكل مثالي بين الفخامة الأنيقة والراحة، بدءاً من البيجامات والروبات المنزلية التي تأتي في درجات ألوان قوية، مثل الأزرق الطاووسي والأحمر الوردي. قطع هذه المجموعة مصنوعة من الحرير والدانتيل مع أشكال متعددة من التطريز الجميل.

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