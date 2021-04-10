الامارات | «الليالي العربية»: رحلة رمضانية في مخيّم سونارا

شكرا لقرائتكم خبر عن «الليالي العربية»: رحلة رمضانية في مخيّم سونارا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 10 أبريل 2021

تجربة فريدة حقاً تتميز برؤية النجوم مع عالم الفلك والصيد بالصقور ورقص التنورة وركوب الجمال في كثبان الصحراء؛ برفقة وليمة الذواقة العربية المتوسطية بعد غروب الشمس، حيث يمكنك الاحتفال بشهر رمضان المبارك هذا العام من خلال احتضان «الليالي العربية» في مخيم سونارا الواقع في محمية دبي الصحراوية الجميلة.

وتجمع العائلة والأصدقاء في رحلة فريدة من نوعها في المدينة للاستمتاع بسلام وهدوء الطبيعة أثناء الاستمتاع بالملاحقات العربية التقليدية، بما في ذلك مشاهدة النجوم مع عالم الفلك وعرض الصقور وعرض النار وعازف العود الحي وركوب الجمال، وأيضاً رقص التنورة الجميل.

وبعد غروب الشمس، سيتم دعوة الضيوف لتناول الإفطار مع التمر والماء والعصائر واللبن والفواكه وحساء العدس. ويلي ذلك عشاء فخم يضم مجموعة من الأطباق المستوحاة من البحر الأبيض المتوسط، ممزوجة لاستحضار مزيج من النكهات اللذيذة.

تشمل المقبلات شاورما الدجاج في مخروط مقرمش مع مستحلب الأفوكادو، متبل محمص، حمص أحمر محمص وخبز عربي، وكتف مسحب ورز الحنوت بالتوابل الشرقية.

تتميز الأطباق الرئيسة بأطباق الباربكيو الشهية، بما في ذلك فخذ الدجاج المشوي وبيري بيري، وبلاك أنجوس ستريب لوين على الشواية، والبيستو الطازج، وقطع لحم الضأن المتبل بالبهارات الحلوة والقرنبيط المحمص وصلصة الطحينة.

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