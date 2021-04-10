الامارات | «إنديغو ليفينغ» تنظّم معرض موائد رمضان الفاخرة

شكرا لقرائتكم خبر عن «إنديغو ليفينغ» تنظّم معرض موائد رمضان الفاخرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 10 أبريل 2021

احتفاءً بروح العمل الجماعي في رمضان، تنظم شركة الأثاث «إنديغو ليفينغ» Indigo Living، واحداً من أكبر معارضها لإعداد وتزيين مائدة العشاء بطرق مبتكرة تتسم بالحيوية والعصرية والترحاب عند استضافة الأهل والأحبة على موائد الإفطار.

ولاشك أن ابتكار صورة مثالية للطاولة؛ بدءاً من تنسيق الأزهار المتقن، مروراً بترتيب أدوات المائدة الفاخرة وسط مزيج من المنتجات والإكسسوارات والمفروشات، يحدد الحالة المزاجية لأي تجربة تناول طعام منزلية؛ تضفي أناقة وأجواء ساحرة على أي منزل. وتتميز عروض إنديغو ليفينغ بمجموعة من نماذج إعداد موائد الطعام الأنيقة التي تجمع بين أنماط الشرق الأوسط التقليدية وفنون الجماليات الحديثة. كما يتيح المعرض للعملاء فرصاً للتسوق قبل الاحتفال بعيد الفطر السعيد. ويوفر المعرض منصة للمحترفات ورائدات الأعمال والعلامات التجارية المحلية؛ التي تشمل «جاشنمال» و«تادارت» و«إيست غاليري» و«صلصال»، حيث تعرض مجموعة من الأدوات والإكسسوارات المنزلية الفاخرة ؛ مثل الصواني والأطباق وأدوات المائدة والسيراميك والأواني الزجاجية، وغيرها من المتمّمات التي تضيف لمسة نهائية مميزة لأي عملية إعداد طاولة الطعام.

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