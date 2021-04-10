الامارات | «دبي للثقافة» تواكب يوم الصحة العالمي بـ «اليوغا وجودة الحياة»

شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي للثقافة» تواكب يوم الصحة العالمي بـ «اليوغا وجودة الحياة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفاءً بيوم الصحة العالمي 2021، نظمت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، ورشة توعوية صحية افتراضية لموظفيها تحت عنوان «اليوغا وجودة الحياة»؛ انطلاقاً من حرص الهيئة على تعزيز الوعي بين موظفيها وتثقيفهم حول أهمية اتباع نمط حياة صحي وسليم.

وركزت الورشة التي قدمتها المدربة الدولية المعتمدة جميلة الأنصاري عبر برنامج «مايكروسوفت تيمز» على محاور عدة، تضمنت تعريف «يوغا الهاثا» والمبادئ الثمانية لليوغا التي ذكرها الفيلسوف «باتانجالي»، وكيفية تعزيز الصحة النفسية والجسدية وتقوية المناعة في زمن جائحة «كوفيد-19»، وتعريف «الشاكرات» السبع، أو مراكز الطاقة السبعة الموجودة في الجسم، ووضعيات «الأسانا» (الجلوس) المناسبة لتوازن كل «شاكرا»، إضافة إلى فقرة عن التأمل والانعتاق.

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