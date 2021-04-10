الامارات | فلسطين.. هامات مرفوعة على إيقاع «الدلعونة»

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شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين.. هامات مرفوعة على إيقاع «الدلعونة» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بالقمباز الفلسطيني والكوفية المعصوبة على الرؤوس المرفوعة، نقلت الفرقة الفلسطينية إلى جمهور «أيام الشارقة التراثية 18» طقوس الفرح من حارات القدس وبيوت نابلس وشرفات رام الله وساحات الخليل، ليحولوا بالدبكة على إيقاع الدلعونة «مسرح الجاليات» إلى احتفاء بأهازيج الزيتون، ورائحة الأرض.
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