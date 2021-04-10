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الامارات | فلسطين.. هامات مرفوعة على إيقاع «الدلعونة»

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الشارقة - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بالقمباز الفلسطيني والكوفية المعصوبة على الرؤوس المرفوعة، نقلت الفرقة الفلسطينية إلى جمهور «أيام الشارقة التراثية 18» طقوس الفرح من حارات القدس وبيوت نابلس وشرفات رام الله وساحات الخليل، ليحولوا بالدبكة على إيقاع الدلعونة «مسرح الجاليات» إلى احتفاء بأهازيج الزيتون، ورائحة الأرض.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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