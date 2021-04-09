وفاة اليوتيوبر أم زياد يثير حزن متابعيها: اختناق من غاز السخان «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الحزن سيطرت على رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بين المجموعات الخاصة بالفتيات، عقب وفاة اليوتيوبر الشهيرة «أم زياد» صاحبة قناة « يوميات أم زياد» التي تنشر من خلالها مقاطع مصورة لها ولعائلتها، تبرز أدق تفاصيل أسرتها، فضلًا عن مقاطع من داخل مطبخها وهي تقدم أصناف من طهي الأطعمة، بالإضافة لمقاطع المقالب المعروفة.

وأعلن شقيق «أم زياد»، اليوتيوبر «حمدي» وفاة شقيقته مؤخرًا، وعلى الفور تداول المقطع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

سبب وفاة أم زياد

ووفقًا لحديث زوجها وأبيها، أكدا أن السبب كان معاناتها من نقص الأكسجين، عقب اختناقها من تسرب غاز السخان، والذي أدى لاختناقها، وعلى الرغم من اللحاق بها إلا أنها ظلت تعاني من التنفس ونقص الأكسجين، قبل وفاتها.

آخر ظهور لأم زياد

كانت السيدة ظهرت قبل الوفاة بأيام، تتحدث عن معاناتها مع المرض، مؤكدة أنها لا تعاني من أثر عملية تكميم أو كورونا، لكن الأمر هو نقص الأكسجين بسبب الاختناق، حيث بدت مُنهكة وتعاني، الأمر الذي أثر على نبرات صوتها خلال الحديث.

من هي أم زياد؟

يوتيوبر معروفة، استخدمت أسرتها ومواقفها كمادة لمحتوى مقاطع الفيديو التي تقدمه على القناة.

وبدأت الفقيدة نشر المقاطع منذ عام مضى، ولديها أكثر من نصف مليون متابع عبر قناتها على اليوتيوب.

الجدير بالذكر أنها شقيقة اليوتيوبر «حمدي» صاحب مقاطع «يوميات حمدي ووفاء».

من هما حمدي ووفاء؟

بدأ الثنائي نشاطهما عبر موقع الفيديوهات يوتيوب منذ أكثر من عامين.

يقومان بتصوير أدق تفاصيل حياتهما اليومية، في صورة مقالب لجذب المتابعين.

لديهما أكثر من 2 مليون مشترك عبر قناتهما.

تحقق مقاطع فيديوهاتهما ملايين المشاهدات.

لديهما 4 أطفال صغار، يشاركونهما بالمقاطع.

اقرأ أيضًا

مقالب زوجية وملايين المشاهدات.. «حمدي ووفاء» يسيران على نهج أحمد حسن وزينب